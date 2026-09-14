Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar especial atención desde este martes 15 de septiembre.

Ese día comenzarán nuevos cambios de circulación y estacionamiento en sectores de Caballito y Almagro por la adecuación vial vinculada con el TramBus T1 .

Una de las principales modificaciones afectará a la avenida La Plata donde se aplicará una prohibición en el tramo alcanzado por el nuevo esquema de circulación.

Las modificaciones también incluyen nuevas manos únicas, restricciones para detenerse y cambios en el recorrido de la línea 2 de colectivos.

Se trata de la primera etapa de una reorganización vial relacionada con la futura circulación del TramBus.

Prohibido estacionar en ambas manos de avenida La Plata

Desde el 15 de septiembre, quedará prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos de avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia.

Además, en ese mismo tramo la avenida tendrá sentido único hacia Rivadavia. El cambio busca adaptar la circulación a la futura traza de la línea T1.

Desde el 15 de septiembre, quedará prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos de avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia. Gobierno de Ciudad de Buenos Aires

También habrá nuevas restricciones para estacionar y detenerse en otros puntos de la zona:

Quito: no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz.

Avenida Rivadavia: estará prohibido estacionar durante las 24 horas sobre el lado derecho entre Yatay e Hidalgo.

Hipólito Yrigoyen: no se podrá girar a la izquierda en Muñiz para quienes circulen desde avenida La Plata hacia Mármol.

Qué calles cambiarán de sentido desde el 15 de septiembre

Los cambios no se limitarán al estacionamiento. Varias calles de Almagro y Caballito modificarán su sentido de circulación desde este martes.

Las principales modificaciones serán:

Avenida La Plata: sentido único hacia avenida Rivadavia entre Chaco/Quito y Rivadavia.

Quito: sentido único hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz.

José Mármol: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Pringles: sentido único hacia avenida Rivadavia entre Lezica y Rivadavia.

Hipólito Yrigoyen: doble sentido entre Muñiz y José Mármol.

La línea 2 de colectivos también tendrá una modificación en su recorrido. Las unidades circularán por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual.

Las unidades de las líneas 2 de colectivos circularán por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual Gobierno CABA

TramBus T1: por qué cambian las calles de Buenos Aires

Las modificaciones forman parte de la adecuación de la red vial para la llegada del TramBus T1, el nuevo sistema de transporte público eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.

La T1 está proyectada para conectar Nueva Pompeya con Aeroparque y recorrer distintos barrios porteños. El Gobierno porteño prevé que comience a funcionar hacia fines de 2026.

La reorganización del tránsito se implementará por etapas. La primera comienza el 15 de septiembre en sectores de Caballito y Almagro, mientras que las siguientes modificaciones tendrán fechas de implementación posteriores.

Por eso, quienes circulen por la zona deberán prestar especial atención a la nueva señalización, los cambios de mano y las restricciones de estacionamiento que comienzan a regir desde este martes.