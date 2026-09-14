En el barrio porteño de Caballito se ubica una de las instituciones educativas más tradicionales y singulares del sistema escolar argentino.

El Instituto Social Militar Dámaso Centeno, dependiente del Ejército Argentino y bajo la órbita del Ministerio de Defensa, ofrece un modelo pedagógico que combina el diseño curricular oficial con un estricto código de convivencia y formación en valores.

A diferencia de lo que presupone el imaginario popular, la entidad no imparte una instrucción de combate ni constituye una instancia de servicio militar obligatorio , sino un ámbito académico orientado a la formación integral de niños y jóvenes.

Por sus aulas transitaron figuras de enorme relevancia pública de los más diversos ámbitos.

Entre sus exalumnos más célebres se encuentran íconos de la cultura nacional como Charly García y Nito Mestre (quienes se conocieron en sus pasillos para luego dar origen a la mítica banda Sui Generis), así como personalidades del plano político, entre las que destaca la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Estructura pedagógica y régimen de convivencia

El establecimiento recibe a estudiantes desde los niveles inicial y primario hasta el secundario, brindando una propuesta de bachillerato con un marcado orden institucional.

Dentro del ámbito cotidiano, el régimen escolar promueve hábitos vinculados al respeto de las normas, el cuidado de la presencia personal, la puntualidad estricta y el cumplimiento del saludo formal hacia las autoridades y docentes.

La formación busca desarrollar la responsabilidad individual y el trabajo en equipo mediante una rutina estructurada.

Los alumnos visten uniformes institucionales específicos y participan de ceremonias izando la bandera nacional, actividades diseñadas para reforzar el sentido de pertenencia y el respeto hacia los símbolos patrios sin alejarse del programa de estudios dispuesto por las autoridades educativas nacionales.

Beneficios arancelarios y proyección profesional militar

Uno de los pilares institucionales del Dámaso Centeno es el beneficio otorgado al personal de las Fuerzas Armadas , ya que los hijos de militares cuentan con la posibilidad de ingresar y cursar sus estudios con exención total de cuotas, accediendo a una educación de alta exigencia sin costo arancelario.

Para el público civil, la institución mantiene valores accesibles en comparación con la oferta privada de la zona.

Asimismo, la trayectoria escolar en el instituto representa un puente directo hacia las carreras de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Los egresados obtienen un perfil académico y disciplinario que facilita el ingreso a academias militares como el Colegio Militar de la Nación o la Escuela de Suboficiales del Ejército, ofreciendo una sólida salida laboral y una inserción simplificada para quienes opten por continuar la carrera militar.

Formación integral e infraestructura en Caballito

Más allá del rigor disciplinario que caracteriza su identidad, el colegio ofrece una formación académica amplia con una fuerte carga horaria en idiomas, informática y disciplinas deportivas.

Sus extensas instalaciones cuentan con predios para la práctica de atletismo y diversos deportes de equipo, complementando el aula con actividades extracurriculares que fomentan la convivencia entre los estudiantes.

El modelo del Dámaso Centeno atrae tanto a familias vinculadas a las Fuerzas Armadas como a civiles que buscan para sus hijos una alternativa pedagógica basada en la disciplina, el orden de estudio y la contención institucional dentro de la Ciudad de Buenos Aires.