El puerto de Nueva Palmira recibió al buque China Zorrilla, de la empresa Buquebus, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo para ser puesto a flote por primera vez en aguas del Río de la Plata.

El buque arribó a Colonia el jueves y este sábado se celebró el acto de inauguración con la presencia del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, los ministros de Industria, Fernanda Cardona, de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Turismo, Pablo Menoni y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, entre otros.

El “China Zorrilla” fue construido en Tasmania, Australia. El ferry viajó más de 15 mil kilómetros hasta Sudamérica a bordo de un transporte especializado. Su travesía incluyó el cruce del océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur y generó una operación logística especial para trasladar una embarcación de sus dimensiones.

Este buque tiene 130 metros de eslora (longitud) y 32 de manga (ancho). Puede transportar hasta 2.100 pasajeros y tiene 225 lugares para automóviles en bodega.

La embarcación eléctrica también posee un espacio para freeshop de 2.300 metros cuadrados y 3 mil metros cuadrados de áreas de recreación.

En el puerto de Colonia del Sacramento UTE desarrolló una estación eléctrica de alta potencia diseñada para abastecer al “China Zorrilla”.

La infraestructura utilizada es de similares características a la Terminal Buquebus de Puerto Madero, en Buenos Aires, desarrollada por la empresa Edesur.

Innovar de manera sustentable

“Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy”, dijo el empresario argentino y presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, durante el acto de recepción celebrado este sábado en Nueva Palmira, en el departamento de Colonia.

“El China Zorrilla es el resultado de esa visión: innovar, conectar mejor a las dos orillas y hacerlo de una manera más sustentable”, sostuvo López Mena.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, resaltó que se trata de “un hito histórico, y qué bueno que haya sido un proyecto en conjunto con una empresa que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas”.

“Esto tiene una gran importancia para Colonia en particular y, desde el punto de vista eléctrico, ustedes saben todo lo que hemos trabajado para que esto sea posible”, destacó la ministra.