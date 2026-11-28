Las líneas de colores que aparecen en la parte inferior de los tubos de pasta dental tienen una función específica durante su fabricación. Se trata de marcas que las máquinas utilizan para identificar los puntos de corte, sellado y envasado del producto. Por eso, los colores verdes, azules, rojos o negros no indican qué ingredientes contiene el dentífrico ni si su fórmula es natural o química.

La Clínica Dental Vinateros explica que estas marcas son códigos industriales y que, para elegir una pasta adecuada, hay que prestar atención a su composición y a las necesidades de cada persona.

Qué significan los colores de la pasta dental

Los pequeños cuadrados o líneas de colores son señales que permiten a los equipos de producción reconocer dónde deben cortar y sellar los tubos durante el proceso de fabricación.

Pasta de dientes sacada del envase. Fuente: Shutterstock

Existe una creencia que atribuye un significado a cada tono. Según esa versión, el verde representa una pasta completamente natural, el azul una combinación de ingredientes naturales y medicinales, el rojo una mezcla de componentes naturales y químicos, y el negro una fórmula exclusivamente química.

Sin embargo, esa clasificación es falsa porque los colores no tienen relación con los ingredientes, la calidad ni los efectos del producto sobre la salud bucal.

Qué pasta dental conviene elegir para cuidar los dientes

Para seleccionar un dentífrico hay que revisar su composición y elegir una fórmula que responda a las necesidades de cada persona.

Entre las principales opciones se encuentran:

Anticaries: contienen flúor, que fortalece el esmalte y ayuda a prevenir las caries. En adultos se recomiendan concentraciones de al menos 1.000 partes por millón (ppm).

Para dientes sensibles: están formuladas para reducir las molestias ante estímulos como el frío y el calor.

Infantiles: deben tener una concentración de flúor y una cantidad de uso adecuadas para la edad.

Para problemas de encías: algunas incorporan agentes antisépticos y deben utilizarse según indicación profesional.

Blanqueadoras: ayudan a eliminar manchas superficiales, pero no reemplazan los tratamientos profesionales.

Qué revisar antes de comprar una pasta dental

La concentración de flúor y las características de la fórmula son aspectos fundamentales para elegir un dentífrico. También es importante considerar si existen problemas de sensibilidad o de encías y consultar con un odontólogo para encontrar el producto más adecuado.

En definitiva, las marcas de colores sirven para el proceso de fabricación del envase, mientras que los ingredientes y las propiedades de la pasta se identifican en su etiqueta.