Ni detergente ni limón: cómo eliminar los malos olores de la heladera con solo dos ingredientes caseros y en sencillos pasos, según expertos

Existe una solución cuando se abre la heladera y se siente un mal olor que no se va ni después de limpiar. Antes de gastar en productos de limpieza, existe un método simple con solo dos ingredientes caseros y en sencillos pasos: vinagre y agua.

Según el programa de divulgación de la Universidad de Illinois, una mezcla en partes iguales sirve para destruir el moho que puede generar el olor.

Sin embargo, el orden de los pasos importa, y hay una advertencia clave para no cometer errores.

Cómo limpiar la heladera con vinagre y agua, paso a paso

La guía recomienda una proporción 1:1, es decir, una parte de vinagre y una de agua, para pasar por todo el interior.

El vinagre blanco es un ácido suave, por eso se usa tanto para limpiar y neutralizar olores.

Ni detergente ni limón: cómo eliminar los malos olores de la heladera con solo dos ingredientes caseros y en sencillos pasos, según expertos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para limpiarlo se deben seguir estos pasos:

Sacar los alimentos y guardar los perecederos en una conservadora con hielo, para que no se echen a perder. Descartar lo vencido o dudoso. Retirar estantes, cajones y partes removibles, y lavalos con agua caliente y jabón. Limpiar puertas y paredes interiores con agua caliente y jabón. Pasar un paño con la mezcla 1:1 de vinagre y agua por todas las superficies. Secar todo por completo antes de volver a armar la heladera.

Algo importante es nunca mezclar vinagre con lavandina ni usarlos a la vez, porque la combinación libera gases tóxicos.

Además, prestarle atención a las gomas de la puerta y a los cajones de verduras, donde suele acumularse humedad.

Qué hacer si el olor persiste

Incluso después de limpiar, algunos olores resisten, sobre todo si se derramó comida, se echó a perder algo o hubo un corte de luz prolongado.

En este contexto, la universidad sugiere otros métodos de apoyo:

Diarios viejos enrollados: llenar la heladera o el freezer, dejarla cerrada varios días y recién después limpiarla con vinagre y agua.

Café molido fresco o bicarbonato: poner un recipiente grande y poco profundo en la parte inferior del electrodoméstico.

Vainilla: empapar un hisopo de algodón, ubicarlo adentro y mantener la puerta cerrada durante 24 horas.

El bicarbonato aparece solo como complemento, mientras que la base del método sigue siendo el vinagre con agua .

No obstante, ningún truco reemplaza la higiene: si quedan alimentos en mal estado, el olor vuelve. Además, se debe seguir siempre las instrucciones del fabricante de la heladera.

En conclusión, para eliminar los malos olores alcanza con ordenar los pasos: vaciar, lavar, pasar vinagre y agua en partes iguales y, si hace falta, sumar un absorbente. Con ingredientes que ya está en casa, se evita gastar en productos y se deja el electrodoméstico limpio y fresco.