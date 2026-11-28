Su efecto depende de cómo se utilice y existen otras alternativas diseñadas específicamente para proteger el interior del vehículo.

Dejar el auto estacionado bajo el sol durante varias horas puede provocar que la temperatura del habitáculo aumente considerablemente, incluso cuando la temperatura exterior no parece demasiado elevada. Por eso, algunas personas recurren a trucos caseros para reducir el calentamiento del interior y proteger los asientos, el tablero y otros componentes.

Uno de estos métodos consiste en colocar papel de aluminio en las ventanillas para reflejar parte de la radiación solar. Aunque puede ayudar a reducir el ingreso de energía térmica, su efectividad depende de la superficie que cubre y de la forma en que se coloca.

¿Para qué sirve colocar papel de aluminio en el interior del auto?

Colocar papel de aluminio en las ventanillas del auto busca reducir la cantidad de energía solar que ingresa al habitáculo mediante un fenómeno físico conocido como reflexión de la radiación. Cuando los rayos del sol llegan a una superficie, una parte de su energía puede reflejarse, otra puede absorberse y otra puede atravesarla. La proporción de cada fenómeno depende de las propiedades ópticas del material.

El aluminio tiene una alta reflectividad, especialmente frente a la radiación infrarroja, que está relacionada con la transferencia de energía térmica. Por eso, cuando se utiliza como barrera reflectante, puede devolver hacia el exterior una parte de la radiación que recibe, en lugar de permitir que sea absorbida por los materiales del interior del vehículo.

El objetivo es reducir el efecto invernadero que se produce dentro del auto, ya que la radiación solar atraviesa los cristales, es absorbida por el tablero, los asientos y otras superficies, y se transforma en energía térmica. Estos objetos elevan su temperatura y transfieren calor al aire circundante.

Dejar el auto estacionado bajo el sol durante varias horas puede provocar que la temperatura del habitáculo aumente considerablemente, incluso cuando la temperatura exterior no parece demasiado elevada. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa generada por ChatGPT

¿Qué efecto tiene sobre la temperatura cuando queda estacionado al sol?

Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol, se produce un proceso de acumulación de energía térmica. La radiación solar de onda corta atraviesa los cristales y llega a las superficies interiores. Estas absorben parte de esa energía y aumentan su temperatura.

A medida que se calientan, los materiales del habitáculo liberan energía mediante radiación infrarroja de onda larga y también transfieren calor al aire por conducción y convección. Como el vehículo permanece cerrado, el intercambio de aire con el exterior es limitado y el calor se acumula progresivamente.

El papel de aluminio puede intervenir en este proceso al reflejar una parte de la radiación solar antes de que alcance las superficies interiores. Así, disminuye la energía que estas pueden absorber y, en determinadas condiciones, contribuye a reducir la temperatura que alcanza el habitáculo.

¿Qué alternativas al papel de aluminio existen para cumplir esta función?

Existen distintas opciones para reducir el ingreso de radiación solar y evitar que el interior del vehículo acumule tanto calor: