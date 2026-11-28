El Código Civil y Comercial contempla dos situaciones en las que una persona puede pedirle alimentos a su expareja después del divorcio. (Fuente: Shutterstock)

El divorcio no siempre termina con todas las obligaciones económicas entre quienes estuvieron casados. El Código Civil y Comercial contempla situaciones específicas en las que una persona puede tener que seguir pagando alimentos a su ex pareja, incluso después de la disolución del matrimonio.

La posibilidad depende de las condiciones económicas y personales de cada cónyuge. Además, la ley establece requisitos y límites para estos casos, que son diferentes de la cuota alimentaria que corresponde a los hijos.

¿En qué casos se pueden reclamar alimentos a una expareja después del divorcio?

El Código Civil y Comercial contempla dos situaciones en las que una persona puede pedirle alimentos a su expareja después del divorcio.

Una de ellas es cuando tiene una enfermedad grave que existía antes de la separación y que le impide mantenerse por sus propios medios. La otra corresponde a aquellos casos de personas que no tienen recursos propios para cubrir sus necesidades.

Sin embargo, para acceder a esta prestación también deben cumplir con otra condición: no haber recibido una compensación económica por el divorcio .

El Código Civil y Comercial contempla dos situaciones en las que una persona puede pedirle alimentos a su expareja después del divorcio. (Foto: Shutterstock)

La obligación tiene un límite de tiempo. En el caso de quien no cuenta con recursos propios, el pago de alimentos no puede extenderse por más tiempo del que duró el matrimonio.

Qué pasa con la cuota alimentaria de los hijos después del divorcio

La obligación de pagar alimentos a los hijos es independiente de la que puede existir entre los excónyuges. Si los progenitores llegaron a un acuerdo sobre la cuota alimentaria en la propuesta reguladora del divorcio, deberán cumplir con lo que se establece allí.

En cambio, si no lograron ponerse de acuerdo, será el juez quien tome la decisión. Para hacerlo, deberá considerar qué resulta más conveniente para los hijos.

La propuesta reguladora también debe contemplar otras cuestiones vinculadas con los chicos, tales como:

El cuidado personal.

La distribución del tiempo con cada progenitor.

El régimen de comunicación.

¿Qué establece la ley sobre el divorcio y la compensación económica?

Para iniciar el divorcio no es necesario demostrar una causa ni esperar un plazo determinado desde la celebración del matrimonio. Cualquiera de los cónyuges puede presentarse ante un juez y solicitar la disolución del vínculo, incluso si la otra persona no está de acuerdo.

Junto con el pedido, se debe presentar una propuesta reguladora -ya sea en conjunto o por separado- que incluya cuestiones como el uso de la vivienda familiar, la distribución de los bienes, los alimentos para los hijos y posibles compensaciones económicas.

La compensación económica puede corresponder cuando uno de los cónyuges sufre un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. Puede consistir en una suma de dinero, una renta o el usufructo de determinados bienes, y debe reclamarse dentro de los seis meses posteriores a la sentencia del divorcio.