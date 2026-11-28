Volver a congelar el pollo después de descongelarlo: qué sucede con la carne y cuáles son los riesgos para la salud

El pollo es uno de los alimentos que más cuidados requiere durante su conservación, especialmente cuando se lo descongela para preparar una comida y luego se decide volver a guardarlo en el freezer.

Aunque muchas personas consideran que congelarlo nuevamente permite conservarlo sin incovenientes, existen condiciones que deben respetarse para evitar riesgos para la salud.

¿Qué sucede con el pollo cuando se descongela y después se vuelve a congelar?

Cuando el pollo se descongela y vuelve a congelarse, experimenta cambios físicos que pueden afectar su calidad. Durante la descongelación, los cristales de hielo que se forman en el interior de la carne se derriten y liberan parte del agua retenida en sus tejidos. Al congelarlo nuevamente, se forman nuevos cristales que pueden modificar su estructura.

Como consecuencia, el pollo puede perder jugosidad, presentar una textura más seca o fibrosa y modificar algunas de sus características originales. Cuantas más veces se repite este proceso, mayores pueden ser las alteraciones en su calidad.

Descongelar el pollo y volver a guardarlo en el freezer es una práctica habitual pero no siempre resulta segura. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuáles son los riesgos para la salud de este hábito?

El principal riesgo de descongelar y volver a congelar el pollo está relacionado con la proliferación de bacterias. Cuando la carne pierde temperatura y permanece durante demasiado tiempo fuera de condiciones adecuadas de refrigeración, los microorganismos pueden multiplicarse y aumentar las posibilidades de sufrir una intoxicación alimentaria.

Entre las bacterias que pueden encontrarse en el pollo crudo están la Salmonella y el Campulobacter, asociadas a infecciones gastrointestinales. Su presencia puede provocar:

Diarrea.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Deshidratación en los cuadros más graves.

La congelación no garantiza la eliminación de estos microorganismos. Por eso, volver a guardar el pollo en el freezer no revierte los riesgos generados por una conservación inadecuada ni convierte en seguro un alimento que ya estuvo expuesto a temperaturas peligrosas.

¿Cómo saber si el pollo sigue siendo seguro para su consumo?

Para determinar si el pollo puede consumirse después de descongelarlo, es importante considerar las condiciones en las que permaneció almacenado. El olor desagradable, los cambios de color y una textura viscosa pueden ser señales de deterioro, aunque la ausencia de estos indicios no garantiza que el alimento esté libre de bacterias peligrosas.

También hay que prestar atención al tiempo y al método de descongelación. Las recomendaciones de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establecen las siguientes pautas:

Descongelación en la heladera: si el pollo permaneció refrigerado a 4 °C o menos, puede volver a congelarse sin cocinarlo previamente.

Descongelación en agua fría: debe cocinarse antes de volver a congelarlo.

Descongelación en el microondas: debe cocinarse inmediatamente antes de guardarlo nuevamente en el freezer.

Descongelación a temperatura ambiente: si permaneció más de dos horas fuera de refrigeración, debe descartarse.

Por último, para reducir los riesgos de contaminación, el pollo debe cocinarse hasta alcanzar una temperatura interna de 74 °C. Esta es la temperatura mínima recomendada para eliminar microorganismos peligrosos, entre ellos la Salmonella y el Campylobacter.