Al momento de sacar o renovar el registro de conducir, es fundamental aprenderse todas las señales de tránsito de la normativa.

Sin embargo, con el paso del tiempo, hay algunos diseños difíciles de recordar o simplemente son gráficos con un significado que no se comprenden por completo.

La señal de tránsito triangular con un signo de exclamación de color negro es muy común, pero hay muchos conductores que no saben cómo reaccionar o qué hay que hacer si aparece en la ruta.

Qué significa la señal de tránsito triangular con un signo de exclamación

La señal de tránsito con forma de triángulo, borde rojo y un signo de exclamación negro en el centro pertenece al grupo de las señales preventivas de máximo peligro. En la normativa vial argentina, está identificada como P.6 y se denomina «Atención».

Según el Anexo L del Decreto 779/1995 (actualizado por el Decreto 196/2025), que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme, su función es alertar sobre un mensaje especial . Por este motivo, debe estar acompañada por un panel con un texto que aclare cuál es el riesgo próximo.

A diferencia de otras señales preventivas, que advierten sobre situaciones específicas del camino, como curvas pronunciadas, pendientes o cruces ferroviarios, el signo de exclamación funciona como una advertencia que necesita información complementaria para que el conductor pueda identificar el peligro.

Qué hay que hacer al encontrar esta señal en la ruta

Por qué es importante reconocer la señal de tránsito P.6 0d1c551b-0edf-48cc-b386-1292fe1d4af7

Al observar esta señal, es importante prestar atención al entorno y leer el panel complementario para comprender qué situación requiere precaución.

Como ocurre con las demás señales preventivas, la advertencia busca que los conductores puedan anticiparse a posibles riesgos y adaptar su comportamiento antes de llegar al sector señalado.

Por eso, es recomendable mantener una velocidad adecuada a las condiciones de circulación, conservar una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas.

La conducta concreta dependerá del riesgo que indique el cartel complementario y de las condiciones del camino.

Por qué es importante reconocer las señales preventivas

Las señales preventivas cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que advierten sobre circunstancias del camino que pueden resultar inesperadas o peligrosas.

Reconocerlas permite anticipar situaciones que requieren mayor atención y tomar decisiones con tiempo suficiente. En rutas y autopistas, donde los vehículos pueden circular a velocidades elevadas, interpretar correctamente una advertencia es más importante.

Conocer el significado de las señales de tránsito es necesario al momento de obtener o renovar la licencia de conducir, pero también contribuye a una circulación más segura y responsable.