Esta señal impide el avance en un tramo detemrinado.

La señal de tránsito que muestra una flecha negra tachada con una línea roja sobre un fondo blanco indica una prohibición de avanzar en la dirección señalada.

Se trata de la señal R1, denominada “Prohibido avanzar”, que establece una restricción para los conductores y debe interpretarse según las condiciones del lugar donde está instalada.

Esta señal forma parte de las señales prescriptivas o de reglamentación, específicamente de las que indican prohibiciones. Está contemplada dentro del sistema de señalización vial vinculado a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que regula la circulación vehicular en la Argentina.

Qué significa la señal de tránsito R1 de prohibido avanzar

La señal R1 comunica que está prohibido continuar la marcha en el sentido indicado. Su objetivo es impedir el ingreso o avance de vehículos hacia sectores donde la circulación se encuentra restringida, por ejemplo, por la organización del tránsito o por condiciones particulares de la vía.

Señal de prohibido avanzar en una ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El fondo blanco, el borde rojo y la flecha tachada permiten identificar visualmente la restricción. Como ocurre con las señales prescriptivas, su indicación no es una sugerencia y representa una orden vial que los conductores deben reconocer antes de continuar.

Dónde puede encontrarse la señal de prohibido avanzar

La señal puede instalarse en accesos o sectores de una calle o ruta donde se necesita impedir el avance de vehículos en una dirección determinada, como por ejemplo en la intersección de una ruta o la finalización de una avenida .

Por eso, es importante observar su ubicación y el sentido al que apunta la flecha.

¿Cuáles son todas las señales de tránsito de prohibición?

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Argentina, las principales señales prescriptivas de prohibición son:

R1: No avanzar.

R2: Contramano.

R3: Prohibición de circular para determinados vehículos o usuarios: autos, motos, bicicletas, camiones, acoplados, peatones, vehículos de tracción animal, animales, carros de mano y tractores.

Señales de tránsito de prohibición Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias