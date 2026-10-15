Cuánto aumentarían las jubilaciones de ANSES en noviembre, tras la publicación del dato de inflación.

Los jubilados reciben aumentos mensuales según el último dato de inflación publicado por el INDEC de acuerdo con la actual fórmula de movilidad.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será clave para determinar cuánto aumentarían las jubilaciones en noviembre.

El organismo encargado de medir la evolución de los precios confirmó que la inflación fue de 1,9% en septiembre, por lo que el aumento sería equivalente.

Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre

Según el Decreto 274/2024, las jubilaciones y pensiones aumentan de forma mensual según el último dato disponible publicado por el INDEC.

De esta manera, de aplicarse el incremento de 1,9% derivado de la inflación las jubilaciones quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ $ 444.027,73

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222,18

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819,41

Pensión Madre de 7 Hijos: $ 444.027,73

Cuánto aumentarían las jubilaciones de ANSES en noviembre, tras la publicación del dato de inflación.

Qué pasará con el bono de $ 70.000

Por el momento el Gobierno no confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 que reciben quienes cobran la mínima.

No obstante, se espera que el refuerzo vuelva a acreditarse, tal como ocurrió en los meses anteriores. En ese escenario, con un aumento del 1,9%, la jubilación mínima ascendería a $ 444.027,73 y, sumado el bono, el ingreso total alcanzaría los $ 514.027,73.

Cómo sigue el calendario de pagos de octubre

ANSES continúa con el calendario de pagos para los jubilados:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo