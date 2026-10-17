A lo largo de las rutas y ciudades argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este marco, existe uno que muchos conductores se cruzaron alguna vez y se trata de un círculo azul, con un 35 en blanco y los bordes rojos .

Se trata de una señal prescriptiva conocida como Límite de Velocidad Mínima y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa que “no se puede circular por la vía en la que está la señal, a una velocidad inferior a la indicada”. En este caso, a una velocidad menor a la de 35 km/ h.

Límite de Velocidad Mínima. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La conformación física de esta señal de tránsito es de un círculo azul con borde rojo y el número que indica la velocidad expresa en km/h, en color blanco. Esta señal de tránsito se puede ubicar en la vía donde se interesa resaltar con un mínimo diferente al determinado por la norma general.

La misma forma parte de las de señales de restricción, que son las que indican límites de velocidad, peso y tamaño a los vehículos, así como también uso de estacionamiento y carriles.

Por qué es importante conocer esta señal

Es importante conocerla porque existen ciertos sitios donde es importante mantener una circulación fluida, como por ejemplo:

Autopistas y semiautopistas.

Accesos rápidos a ciudades.

Túneles.

Carriles de circulación rápida.

Tramos de rutas o avenidas donde una velocidad demasiado baja puede generar riesgos

Esto obliga al conductor a mantener una velocidad mínima de 35 km/h o incluso superior, siempre y cuando las condiciones de seguridad vial lo permitan. Es decir, esta señal no avala al conductor a que supere los límites máximos de velocidad vigentes .

Otro punto importante a remarcar es que tampoco obliga al conductor a mantener esa velocidad en los casos excepcionales donde:

Existe una emergencia.

Hay un desperfecto mecánico.

Congestión vehicular.

Condición de seguridad que exija reducir la velocidad.

En conclusión, la señal de tránsito con un círculo azul, un 35 en blanco y los bordes rojos mantiene una fluidez de tránsito, evita grandes diferencias de velocidad entre vehículos, reduce la posibilidad de choques y mejora la seguridad vial en vías de circulación rápida.