Qué significa la señal de tránsito de un auto que baja por un triángulo y por qué es importante

Los conductores deben reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este sentido, una señal muy común en las rutas es la de un auto que baja por un triángulo. Se trata de una señal preventiva que pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.

Qué significa la señal de tránsito

La señal de tránsito de un auto que baja por un triángulo significa que en la ruta hay una pendiente descendente.

Según Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, “indica la existencia de una cuesta y el sentido de la inclinación”.

La señal de tránsito está conformada por un triángulo rectángulo con su ángulo recto hacia abajo .

“Un lado dos veces más largo que el otro y la hipotenusa indicando la inclinación del camino. Cuando es descendente, la bajada hacia la derecha y la silueta de un automóvil sobre ella”, señala.

Qué significa la señal de tránsito de un auto que baja por un triángulo y por qué es importante Señal de tránsito

Por qué es importante conocer esta señal

Es importante porque cambia la manera en la que se debe manejar en los próximos metros .

En este caso, se debe presionar el freno de manera gradual para bajar por la pendiente, tomando la precaución necesaria para evitar maniobras bruscas o un choque con un auto que viene de frente en la ruta.

Qué hacer al ver esta señal

Reducir la velocidad antes de empezar a bajar. Utilizar una marcha más corta. Frenar de manera intermitente y suave, sin mantener el pedal apretado. No bajar a punto muerto. Descender por la pendiente de manera gradual.

En conclusión, la señal de tránsito de un auto que baja por un triángulo advierte al conductor que se viene un camino en pendiente y da el tiempo suficiente para que el conductor reduzca la velocidad y tome los recaudos pertinentes para descender por la pendiente.