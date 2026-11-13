El Papa abordó el vuelo en Montevideo y ya emprendió su viaje con destino a Buenos Aires

La llegada del Papa León XIV a la Argentina puso al Obispo de Roma en el centro de la escena y el buscador más usado en Argentina, Google, tomó nota. El viaje comenzó el domingo 8 de noviembre y terminó el miércoles 11, después de una agenda que incluyó misas masivas y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Fue la primera visita de León XIV al país desde que asumió como Papa y el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas.

Para conocer qué sucedió en Google, usamos Google Trends, una plataforma pública y gratuita que nos permite ver cómo cambia el interés por un tema a lo largo del tiempo.

La búsqueda “Papa León XIV” tuvo durante esos días su mayor nivel de interés en Argentina de los últimos 12 meses, muy por encima de los registros que había tenido durante el resto del año.

Y la diferencia se vuelve todavía más clara cuando, frente a la plataforma, miramos la misma búsqueda con tres ventanas de tiempo: 12 meses, 30 días y 7 días. La primera permite dimensionar el salto; las otras dos muestran cómo se fue acercando el interés a la llegada del Papa y qué pasó durante la visita.

El mayor interés del año llegó con la visita

Si se mira el período de los últimos 12 meses, la curva cuenta una historia bastante sencilla. Durante casi todo el año, las búsquedas de “Papa León XIV” se mantuvieron en niveles bajos, con algunos repuntes aislados.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo disponible en Google Trends. Google

El cambio aparece en el tramo final del gráfico. Primero hay una suba moderada y después un salto muy pronunciado que lleva la búsqueda hasta 100, el máximo registrado durante todo el período.

Ese pico coincide con los días de la visita a la Argentina. El Santo Padre llegó al país el domingo 8 de noviembre y, por eso, mirar el último año cambia la dimensión del dato.

No se trata solamente de que las búsquedas hayan aumentado durante la visita: los días de la visita concentraron el mayor interés por el nombre del Papa de todo el período analizado.

En el último mes, la suba se empieza a ver

La misma búsqueda cambia de forma cuando reducimos la muestra temporal a 30 días. Durante buena parte de octubre, el interés se mantiene bajo y con pequeños movimientos y hacia los primeros días de noviembre empieza la suba más sostenida. A medida que se acerca el domingo 8, la curva despega.

Gráfico de interés a lo largo de los últimos 30 días de la búsqueda "Papa León XIV" en Argentina. Google Trends

Con el gráfico de Google Trends podemos ver más de cerca cómo el interés no apareció de golpe el día de la llegada sino que ya venía creciendo durante los días previos, mientras se acercaba una visita que tenía una agenda muy cargada y que había generado una expectativa particular.

La última semana muestra el momento de mayor movimiento

En los últimos siete días, revelan con mayor claridad el cambio en el interés de los internautas, alcanzando el 100 durante la visita y transitando movimientos durante ese rango temporal vinculados a la agenda papal.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo disponible en Google Trends. Google

Cómo funciona Google Trends

Google Trends es una herramienta gratuita de Google con la que podemos seguir cómo cambia el interés por una búsqueda, conocer qué temas son tendencia y qué buscan los usuarios sobre un tema determinado.

Los gráficos van de 0 a 100. El 100 marca el momento de mayor interés dentro del período elegido y sirve como referencia para el resto de la curva.

En Google Trends también se puede comparar el interés por distintos términos y ver cómo se distribuye por regiones dentro del país.