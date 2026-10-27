El SMN pronostica el retorno de las precipitaciones y tormentas aisladas para el AMBA a partir del miércoles por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, confirmando una inestabilidad que traerá lluvias y tormentas en el cierre de la semana.

Luego de jornadas con cielo parcialmente nublado, el ingreso de un frente inestable provocará un aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche del miércoles, extendiéndose a lo largo de todo el jueves.

A pesar del mal tiempo, las marcas térmicas se mantendrán moderadas, con mínimas situadas entre los 11° C y 14° C y máximas que rondarán entre los 22° C y 24° C .

Cómo estará el clima en CABA durante el miércoles 28 y jueves 29

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 28 comenzará con cielo algo a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con marcas que irán desde los 13° C de mínima hasta una máxima de 22° C.

Hacia la noche la inestabilidad irá en aumento y el SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

El jueves 29 se consolidará el mal tiempo sobre el territorio porteño. Durante la madrugada y la mañana se registrarán tormentas aisladas con probabilidades de hasta el 40%, acompañadas por vientos del sector sudoeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas con similar porcentaje de ocurrencia y vientos intensificándose levemente desde el este entre 13 y 22 km/h, con una temperatura mínima de 14° C y una máxima de 22° C.

Cómo afectarán las lluvias y las precipitaciones a Buenos Aires

Las imágenes del mapa satelital del SMN muestran cómo el frente inestable y las precipitaciones cubrirán de manera generalizada a la provincia de Buenos Aires y a los municipios del conurbano . El comportamiento meteorológico presentará características casi idénticas en los distintos sectores del Gran Buenos Aires.

Durante la jornada del miércoles , las temperaturas mínimas se mantendrán parejas en torno a los 11° C en toda la región, mientras que las máximas oscilarán suavemente entre los 22° C y 24° C, cerrando el día con un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de tormentas aisladas hacia la noche (10-40%).

Para el jueves se consolidará el mal tiempo de forma pareja en todo el conurbano, registrando temperaturas mínimas de entre 13° C y 14° C y máximas de 22° C, con presencia de tormentas aisladas durante la mañana y lluvias intermitentes extendiéndose hacia la tarde y la noche.

Durante el miércoles, las temperaturas mínimas se mantendrán en los 11° C, mientras que las máximas entre los 22° C y 24° C. SMN

Cómo evolucionará el clima durante el viernes en CABA y parte de Buenos Aires

El viernes 30 traerá una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas sobre todo el Área Metropolitana de Buenos Aires y los municipios del norte bonaerense. Tras el paso del sistema inestable, las probabilidades de precipitación caerán drásticamente a un rango de 0-10% en las primeras horas del día y al 0% hacia la tarde/noche, dando paso a un cielo parcialmente nublado.