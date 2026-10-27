Alerta amarilla por tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caida de granizo este martes 27 de octubre.

Tras un inicio de semana marcado por el mal tiempo, algunas zonas registraron una leve mejoría en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, San Luis, Mendoza y Córdoba continúan bajo alerta amarilla por tormentas este martes 27 de octubre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso advierte sobre la posibilidad de tormentas, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

En Mendoza, la advertencia meteorológica alcanza al sudeste de la provincia. Entre las localidades comprendidas se encuentran La Paz, Santa Rosa, San Martín y Lavalle.

En estos sectores podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Alerta amarilla en Mendoza, San Luis y Córdoba. SMN.

San Luis bajo alerta amarilla: qué localidades están afectadas

En San Luis, la alerta amarilla por tormentas comprende sectores del norte y centro provincial. Entre las localidades mencionadas se encuentran la ciudad de San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Concarán, La Toma y San Francisco del Monte de Oro.

En estas zonas podrían registrarse tormentas con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, además de ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Alerta amarilla en Córdoba: las zonas afectadas

En Córdoba, la advertencia meteorológica alcanza al sudoeste de la provincia. Entre las localidades y zonas de referencia de esta región se encuentran Río Cuarto, La Carlota, Villa Yacanto y La Cumbrecita.

Alerta amarilla en Mendoza, San Luis y Córdoba. SMN.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo del SMN advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico, evitar las actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar los objetos que puedan volarse. También es importante no sacar la basura para evitar obstrucciones en los desagües, alejarse de puertas y ventanas y no circular por calles inundadas.