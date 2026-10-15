¿Qué significa la señal de tránsito con un adulto y un niño caminando de la mano sobre un fondo azul con borde rojo?

Las señales de tránsito son claves para el sistema que organiza la circulación de las calles, avenidas y rutas de todo el país. Una señal poco conocida es la que muestra un adulto y un niño caminando de la mano sobre un fondo azul con borde rojo.

Se trata de la R.18, una señal reglamentaria que indica la circulación exclusiva de peatones. De esta manera, no pueden utilizar el carril los autos, motos y otros vehículos.

Qué significa la señal R.18

Esta señal pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas de restricción. Tiene forma circular, fondo azul, orla roja y una figura blanca que identifica el tipo de usuario autorizado.

La figura representa peatones. Esta normativa establece que el carril donde aparece el símbolo es de uso exclusivo para este tipo de circulación.

De esta manera, los autos, motos y otros vehículos no deben ingresar al espacio delimitado por la señal. El objetivo es separar los espacios de circulación y reducir los riesgos de accidentes entre vehículos y personas que se desplazan a pie.

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Dónde puede encontrarse esta señal

La normativa señala que la R.18 debe ser colocada al comienzo de la vía o el carril exclusivo y repetirse en zonas urbanas tras cada intersección.

Por eso, puede aparecer en espacios urbanos donde existe una zona específica destinada a la circulación peatonal. El dibujo de las dos personas no indica que se trate de una señal exclusiva para familias, niños o adultos acompañados: el símbolo identifica la circulación de peatones en general.

Qué otros tipos de señales de tránsito existen en Argentina

El sistema de señalización vial argentino contempla diferentes grupos de señales, entre ellos las reglamentarias o prescriptivas, preventivas, informativas y transitorias.

Las reglamentarias establecen prohibiciones, obligaciones o restricciones, como ocurre con la R.18. Las preventivas, en cambio, advierten sobre determinadas situaciones que pueden representar un riesgo para quienes circulan, como curvas peligrosas o cruces.

Las señales informativas brindan datos sobre destinos, distancias y servicios, mientras que las transitorias se utilizan para advertir sobre situaciones temporales, como obras o modificaciones en la circulación.

De esta manera, conocer el significado de cada señal permite interpretar correctamente las indicaciones y respetar las restricciones establecidas en cada sector de la vía.