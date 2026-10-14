El momento de jubilarse es muy esperado por muchas personas y para poder iniciar el trámite ante la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) es importante cumplir con ciertos requisitos.

La edad jubilatoria, por su parte, es uno de los ítems más importantes y cumplir con estos parámetros es un requisito obligatorio. En el caso de las mujeres es de 60 años, mientras que para los hombres es 65.

Qué se necesita para iniciar la jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social establece que para poder jubilarse es importante cumplir tanto con la edad jubilatoria como con los años de aporte registrados.

En este sentido, se debe contar con 30 años de aportes y 60 años de edad para mujeres y 65 en hombres.

El trámite se realiza a través de ANSES

Asimismo, el trámite se realiza a través de ANSES y una vez que se tenga toda la documentación solicitada por el organismo previsional, se tiene que sacar un turno para presentarse en una oficina del organismo.

¿Dónde consultar los aportes registrados?

Los aportes, por su parte, se pueden consultar a través de mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social en la sección de “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”.

Jubilación: qué documentación hay que presentar

Cuando se inicia la jubilación, es importante completar una serie de formularios ante la ANSES y reunir determinados certificados, los cuales permitirán ingresar dentro del sistema jubilatorio.

Administración Nacional de la Seguridad Social

Documentación necesaria:

DNI

Completar el formulario de “Solicitud de prestaciones previsionales”, disponible en ANSES.

Una vez que se tenga la documentación, se debe solicitar un turno en mi ANSES. Además, y en el caso que falten aportes, se pueden reunir los certificados que avalen los períodos trabajados.