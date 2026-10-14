El organismo gubernamental retomó los pagos tras el feriado del 12 de octubre y realizará las acreditaciones de dinero correspondientes durante el transcurso de la segunda y tercera semana del mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la entrega de depósitos para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban la mínima. El organismo gubernamental retomó los pagos tras el feriado del 12 de octubre y realizará las acreditaciones de dinero correspondientes durante el transcurso de la segunda y tercera semana del mes.

Cabe recordar que las fechas de cobro se asignan según la terminación del DNI de los beneficiarios, por lo que solo un sector cobrará durante el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre .

Además de los jubilados que cobran la mínima, el calendario de pagos contempla la asignación de recursos para quienes perciben una Pensión No Contributiva (PNC). Conoce quiénes cobran esta semana y cuánto dinero se entrega en cada caso.

¿Qué jubilados cobran el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre?

El esquema de distribución establecido para todas las prestaciones toma como referencia el último número del DNI de cada beneficiario y, en función de este criterio, asigna una fecha de acreditación de haberes concreta.

En este sentido, según el calendario de pagos publicado por ANSES, durante el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos terminen en 3, 4 y 5 , respectivamente.

Entre el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos terminen en 3, 4 y 5. (Fuente: Shutterstock)

Calendario completo de pagos de ANSES

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados que cobran la mínima?

Las acreditaciones de haberes de octubre se están llevando a cabo con la aplicación de un aumento del 1,66% para los titulares de jubilaciones y pensiones. Este porcentaje se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

Para los beneficiarios que perciben el haber mínimo, el monto de cobro que se les asignó durante este mes quedó fijado en $435.748,51.

A este total, se le debe sumar el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que alcance este monto final.

¿Qué beneficiarios de PNC cobran esta semana?

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) contempla la acreditación de haberes entre el 8 y 15 de octubre para todos los que perciban la prestación, ya sea en concepto de Vejes o Invalidez Laboral.

Durante el miércoles 14 de octubre se les asignarán los recursos a los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7, mientras que el jueves 15 de octubre cobrarán los documentos terminados en 8 y 9.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de PNC?

Las PNC incluyen distintas prestaciones destinadas a personas que cumplen determinados requisitos y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Entre las categorías asistenciales, se encuentran las pensiones por Vejez y por Invalidez Laboral .

En octubre, el haber correspondiente a PNC por Invalidez y Vejez quedó establecido en $305.023,96. Con el bono de $70.000, la suma asciende a los $375.023,96.

¿Cómo quedan todas las prestaciones con bono incluido?