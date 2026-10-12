Qué es el complemento del haber mínimo para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un complemento para los haberes previsionales que se encuentran por debajo de la jubilación mínima. Se trata de una diferencia que permite alcanzar ese piso previsional.

Para octubre de 2026, el haber mínimo garantizado quedó establecido en $ 435.748,51, de acuerdo con la Resolución 284/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

Qué es el complemento al haber mínimo y quiénes lo cobran

El complemento al haber mínimo es una diferencia que se liquida para los jubilados que poseen un haber previsional inferior al monto mínimo garantizado, según explica ANSES.

No se trata de un bono extraordinario, sino que su finalidad es completar el haber hasta el piso previsional correspondiente.

La garantía del haber mínimo también está contemplada en el artículo 125 de la Ley 24.241, que establece que el Estado nacional garantizará el haber mínimo a los beneficiarios comprendidos en el sistema previsional allí definido.

ANSES pagará un complemento para las jubilaciones más bajas. Magnific

Cuánto es la jubilación mínima en octubre de 2026

La Resolución 284/2026 de ANSES fijó los siguientes valores para octubre:

Haber mínimo garantizado: $ 435.748,51.

Haber máximo previsional: $ 2.932.174,85.

Cómo consultar el complemento en el recibo de ANSES

Los jubilados y pensionados pueden revisar los conceptos liquidados en su recibo previsional.

ANSES explica que el complemento al haber mínimo corresponde a la diferencia entre un haber inferior y el monto de la jubilación mínima.

Para consultar el detalle, se puede ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a los servicios disponibles para titulares de prestaciones previsionales.

Cuánto cobran los jubilados en octubre con aumento y bono

El organismo previsional confirmó un aumento de 1,66% para el pleno de los jubilados. El porcentaje resulta de la inflación medida por el INDEC en agosto.

Con la actualización, la mínima pasará a ser de $ 435.748,51, monto al que se le debe sumar el bono de refuerzo de $ 70.000. De esta manera, ningún titular percibirá menos de $ 505.748,51 durante la fecha de cobro.

El extra se acredita de forma automática, por lo que no se debe realizar ningún trámite.