El calendario de la Iglesia Católica asocia a cada jornada una historia de vida y un patronazgo específico. Esta tradición vincula a los santos con distintas profesiones, ciudades o causas particulares. A continuación, el calendario completo mes por mes para descubrir quién es el santo de hoy y qué causa o labor representa en la tradición. Cada fecha representa una oportunidad para conectar con el legado y la simbología de figuras universales que se convirtieron en referentes para los creyentes, nuevos o históricos, de todo el mundo. Los patronazgos no se asignan de forma arbitraria sino que responden a criterios históricos, teológicos o de tradición popular que la Iglesia termina ratificando oficialmente. Se dividen principalmente en tres vías. Es el criterio más común. El santo se convierte en patrono de algo relacionado con los hechos de su vida o la forma en que murió. Por ejemplo, Santa Lucía es patrona de la vista porque, según la tradición, se arrancó los ojos durante su martirio. Se asignan a santos que ejercieron un oficio o que, por sus escritos, destacan en un área del conocimiento. San Mateo, que era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús, es el patrono de los banqueros y contadores. El Papa, mediante un decreto o carta apostólica, nombra a un santo como patrono de un colectivo o lugar debido a su relevancia doctrinal. San Juan Pablo II declaró a San Isidoro de Sevilla patrono de los internautas por su labor enciclopédica (organizar el conocimiento). Además de las figuras universales, la Iglesia Católica en Argentina celebra a sus propios intercesores. Este listado incluye tanto a quienes ya fueron canonizados (santos) como a quienes se encuentran en la etapa de beatificación, con sus respectivos días de conmemoración.