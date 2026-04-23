Cada 23 de abril se celebra el día de San Jorge, uno de los santos más populares del cristianismo. La fecha recuerda su martirio y se mantiene vigente en el calendario litúrgico como una de las conmemoraciones más difundidas a nivel global. Según la tradición, San Jorge nació hacia el año 275 en Capadocia, en la actual Turquía, y fue soldado del ejército romano bajo el emperador Diocleciano. Durante la persecución contra los cristianos, se negó a renunciar a su fe. Tras declarar públicamente sus creencias, fue torturado y ejecutado, hecho que lo convirtió en mártir, base central de su veneración dentro de la Iglesia Católica. Tras su muerte comenzó un culto temprano, se difundió su historia y se construyeron templos en su honor. Con el tiempo, hacia la Edad Media, su figura se fortaleció con la leyenda del dragón, que simboliza la victoria del bien sobre el mal. La imagen más conocida de San Jorge no proviene de la historia sino de la leyenda. Según el relato medieval, el santo derrotó a un dragón que aterrorizaba a una ciudad y exigía sacrificios humanos. Este episodio, difundido especialmente durante las Cruzadas, se transformó en un símbolo poderoso: representa la victoria de la fe sobre el mal. San Jorge es el patrono de la Caballería del Ejército Argentino, por lo que el 23 de abril se celebra su día. También es patrono de la ciudades de Pichanal (Salta) y de San Jorge (Santa Fe) y presta su nombre a la localidad de San Jorge del Partido de Laprida en la Provincia de Buenos Aires, al Golfo San Jorge y a los cerros San Jorge, uno ubicado en Potrerillos, Mendoza, y el otro en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. San Jorge es considerado protector de soldados y fuerzas de seguridad, personas que enfrentan conflictos o desafíos o quienes buscan fortaleza espiritual. Se lo invoca especialmente para pedir protección frente al peligro y repeler la envidia, valentía en momentos difíciles, ayuda para superar obstáculos. San Jorge guerrero valeroso, que defendiste a la princesa de la Capadocia, al abatir con tu lanza al feroz dragón, te solicito humildemente que vengas en mi auxilio y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo, escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto, caminare a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año, y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Igual que Nuestro Dios; Salvador estuvo nueve meses protegido en el vientre de la Virgen María, así yo estaré protegido bajo tu manto, teniéndote delante de mí, armado con tu lanza y tú escudo. Amén. La expansión de San Jorge no fue uniforme ni centralizada: cada región lo incorporó a su propia identidad. Hoy es patrono de Inglaterra, donde su cruz es símbolo nacional, de Georgia, cuyo nombre está vinculado a su figura y Cataluña, donde su día se celebra con libros y rosas. Pese a ser considerado un mártir católico, uno de los aspectos más singulares de San Jorge es que su figura también fue adoptada fuera del cristianismo. En regiones de Medio Oriente es venerado bajo el nombre de Jirjis o asociado a Al-Khidr, un personaje del islam vinculado a la sabiduría y la protección. En estos contextos, no se trata de una simple “coincidencia”, sino de un proceso en el que distintas comunidades identificaron en San Jorge valores similares y lo integraron a sus propias tradiciones.