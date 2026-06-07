Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 8 de junio de 2026 a San Medardo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Medardo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Medardo?

San Medardo fue un obispo de la Galia, asociado a Soissons y titular de la sede de Viromande.

Trasladó su sede episcopal desde esa ciudad a la de Noyon, donde fijó su centro pastoral.

Desde Noyon trabajó para convertir al pueblo, apartándolo de la superstición pagana y conduciéndolo a la doctrina de Cristo.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Medardo (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 8 de junio de 2026

El 8 de junio de 2026, la comunidad católica celebra diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos se encuentran San Salustiano, San Sabiniano abad y San Clodulfo, del siglo VII, quienes son recordados por su dedicación y servicio en la fe cristiana. Estas celebraciones ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas y contribuciones a la iglesia.El día también rinde homenaje a San Gildardo de Rouen, San Fortunato de Fano y San Guillermo Fitzherbert, cuyas historias destacan la importancia de la perseverancia y el compromiso religioso a lo largo de los siglos. Cada uno de estos santos ha dejado un legado que inspira a los fieles y mantiene viva la tradición católica.Finalmente, el 8 de junio también se reconoce a varios beatos contemporáneos, como Beato Jacobo Berthieu, Beato Juan Davy y Beata María del Divino Corazón de Jesús Droste zu Vischering, así como a Beato Nicolás de Gesturi Medda y Beata María Teresa Chiramel Mankidiyan. Estos personajes reflejan la diversidad de la santidad a lo largo de la historia, uniendo generaciones de creyentes en la celebración de la fe.

La oración para San Medardo:

Glorioso San Medardo, santo obispo de Cristo, tú que por tu caridad y fe fuiste consuelo de los necesitados: intercede por nosotros ante el Señor. Líbranos de las tempestades, del rayo y del granizo; concede buen tiempo para nuestros trabajos y paz a nuestros hogares. Alcánzanos un corazón confiado en la providencia de Dios y la gracia de perseverar en el bien. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.