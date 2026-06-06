Este domingo, 7 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Isaac de Córdoba, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Isaac de Córdoba fue un monje mártir que proclamó su fe ante el juez y fue decapitado

Santoral del día | San Isaac de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Isaac de Córdoba?

San Isaac de Córdoba fue un monje cristiano de Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, venerado como mártir.

Vivió durante la dominación musulmana y, movido por un impulso no humano sino divino, salió del monasterio de Tábanos.

Se presentó ante el juez para hablarle acerca de la verdadera religión y, por esta razón, fue decapitado.

Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Isaac de Córdoba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 7 de junio de 2026

El 7 de junio de 2026 también se celebra a San Antonio María Gianelli (s. XIX), obispo italiano recordado por su intensa labor pastoral y caritativa.

En esta fecha también se conmemora a San Colmán de Dromore, obispo irlandés vinculado a los orígenes de la sede de Dromore y a la consolidación del cristianismo en su región.

Asimismo, el 7 de junio de 2026 también se celebra a San Roberto de Newminster (s. XII), abad cisterciense inglés reconocido por su ejemplo de vida monástica y servicio comunitario.

La oración para San Isaac de Córdoba:

San Isaac de Córdoba, ruega por nosotros.