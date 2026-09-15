Presentarse para viajar a España con el pasaporte vencido puede ocasionar inconvenientes tanto al momento de embarcar como al ingresar al país, incluso si el pasajero cuenta con vínculos familiares o documentación relacionada con una ciudadanía europea, por lo cual es fundamental revisar todos los requisitos.

En el caso de argentinos, uruguayos y chilenos que poseen la ciudadanía española o la de otro Estado miembro de la Unión Europea, es importante distinguir entre tener reconocida una ciudadanía europea y contar con la documentación necesaria para demostrarla durante el viaje y en los controles migratorios.

Pasaporte para ingresar a España: por qué es clave revisar la fecha de vencimiento

Uno de los principales errores antes de viajar es mirar únicamente la fecha del vuelo y no controlar la vigencia del pasaporte.

El documento debe encontrarse vigente para poder ser utilizado durante el viaje. A su vez, dependiendo de la nacionalidad con la que se ingrese y de la situación migratoria de cada persona, pueden existir requisitos adicionales.

Para quienes viajan como ciudadanos de la Unión Europea, la documentación que acredita esa ciudadanía adquiere especial importancia.

Por eso, una persona argentina, uruguaya o chilena que tenga ciudadanía española no debería asumir que su nacionalidad europea elimina automáticamente la necesidad de contar con documentación válida para viajar.

Argentinos, uruguayos y chilenos: qué sucede si tienen ciudadanía europea

Tener una ciudadanía de un país de la Unión Europea puede modificar sustancialmente la situación migratoria de una persona.

Fuente: Archivo

Un ciudadano español, por ejemplo, no ingresa a España bajo las mismas condiciones que un turista argentino, uruguayo o chileno que no posee ciudadanía europea.

Sin embargo, para ejercer los derechos derivados de esa ciudadanía es necesario poder acreditarla mediante la documentación correspondiente.

Por este motivo, quienes hayan obtenido la ciudadanía española pero todavía no hayan actualizado o renovado sus documentos deben verificar cuál es la documentación que utilizarán para viajar.

Pasaporte vencido: el problema puede aparecer antes de llegar a España

Un documento vencido puede convertirse en un inconveniente incluso antes de pisar territorio español.

Las compañías aéreas realizan controles de documentación antes del embarque y pueden solicitar los documentos necesarios para determinar si el pasajero cumple con las condiciones para ingresar al destino.

Por eso, esperar hasta llegar al aeropuerto para descubrir que el pasaporte no cumple con los requisitos puede terminar en demoras, problemas de embarque o imposibilidad de realizar el viaje.

La recomendación general es revisar la documentación con suficiente anticipación.

Qué tienen que revisar los que poseen ciudadanía española

Los argentinos, uruguayos y chilenos que poseen ciudadanía española y tienen previsto viajar deberían comprobar especialmente:

La vigencia del pasaporte que utilizarán durante el viaje.

Que los datos personales coincidan correctamente con la documentación.

Si cuentan con un DNI español vigente, en caso de corresponder.

Qué documento utilizarán para acreditar su ciudadanía europea.

Los requisitos establecidos por las autoridades para el ingreso y la salida del país.

También es conveniente revisar la documentación exigida por la aerolínea, ya que los controles pueden realizarse antes del embarque.

España y los controles migratorios: ciudadanía europea no significa viajar sin documentos

Uno de los puntos que más confusión genera es creer que una persona con ciudadanía europea puede viajar sin prestar atención a la documentación.

La ciudadanía europea otorga determinados derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea , pero eso no significa que cualquier documento vencido sea automáticamente aceptado para viajar.

En consecuencia, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte deben regularizar su documentación antes de viajar y comprobar qué documento válido pueden utilizar para acreditar su ciudadanía.

Qué hacer antes de viajar a España

La mejor manera de evitar inconvenientes es realizar el control de documentación antes de comprar el pasaje o con suficiente anticipación al viaje.

Si el pasaporte está próximo a vencer, conviene consultar las condiciones de renovación y los plazos disponibles en el país donde se encuentre el ciudadano.

En el caso de quienes tienen ciudadanía europea, también resulta importante verificar si pueden viajar utilizando otro documento europeo válido y cuáles son las condiciones específicas de su situación.

De esta manera, los pasajeros pueden evitar llegar al aeropuerto con un documento que no sea aceptado para embarcar.