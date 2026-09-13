Los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan previsto viajar a Italia deberán verificar la vigencia de su pasaporte antes de salir del país.

Presentarse con un documento vencido puede ocasionar problemas durante el viaje e incluso impedir el embarque, si el pasajero no cuenta con otra documentación vigente que acredite su identidad y le permita ingresar a territorio italiano.

La situación requiere especial atención para quienes poseen ciudadanía italiana o de otro país de la Unión Europea, ya que los requisitos pueden ser diferentes a los establecidos para viajeros extracomunitarios.

Pasaporte vencido: Italia exige documentación válida para ingresar

El primer punto que deben tener en cuenta los viajeros es que un pasaporte vencido no es un documento de viaje válido para ingresar como turista extracomunitario.

Para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea, Italia forma parte del espacio Schengen y exige que el pasaporte utilizado para el viaje cumpla determinadas condiciones.

Entre ellas, el documento debe encontrarse vigente, haber sido expedido dentro del período correspondiente y conservar una vigencia de al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Por eso, quienes hayan postergado la renovación y lleguen al momento del viaje con el pasaporte vencido (o sin la vigencia residual requerida) pueden encontrarse con inconvenientes antes de abordar el avión o durante los controles migratorios.

¿Qué pasa si un argentino, uruguayo o chileno tiene ciudadanía europea?

(foto: archivo).

Una persona nacida en Argentina, Uruguay o Chile que además tenga ciudadanía de Italia o de otro país de la Unión Europea no ingresa a Italia bajo las mismas condiciones que un turista extracomunitario.

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a desplazarse dentro del territorio comunitario utilizando un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido, de acuerdo con las normas aplicables.

Por eso, tener un pasaporte europeo vencido no significa automáticamente que la persona pierda su derecho a ingresar a Italia si dispone de otro documento europeo válido que permita acreditar su ciudadanía e identidad.

El problema aparece cuando el viajero pretende utilizar únicamente el pasaporte vencido como documento de viaje y no cuenta con otra documentación europea válida.

Ciudadanía italiana: el pasaporte vencido no equivale a un documento válido

Para los ciudadanos italianos, la documentación disponible puede incluir el pasaporte italiano y la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La CIE es un documento de identidad italiano que puede utilizarse para viajar dentro de determinados países de la Unión Europea y del espacio Schengen, siempre que se encuentre vigente y sea aceptada para el destino correspondiente.

Por eso, un argentino con ciudadanía italiana que tenga su pasaporte italiano vencido debería comprobar si cuenta con una CIE vigente y apta para viajar antes de asumir que no podrá ingresar.

En cambio, si no posee otro documento válido y pretende viajar solamente con el pasaporte italiano vencido, deberá solucionar la situación documental antes del viaje.

El requisito que deben revisar antes de subir al avión

Las compañías aéreas realizan controles de documentación antes del embarque y pueden impedir que un pasajero viaje cuando no cumple los requisitos de documentación establecidos para su condición migratoria y destino.

Por eso, antes de viajar, los pasajeros deberían revisar:

Fecha de vencimiento del pasaporte.

Vigencia mínima exigida para el viaje.

Fecha de emisión del documento.

Si cuentan con una ciudadanía de la Unión Europea .

Si poseen un DNI o documento nacional europeo vigente que pueda utilizarse para viajar.

Los requisitos específicos de todos los países incluidos en el itinerario.

Argentinos, uruguayos y chilenos: qué deben hacer antes de viajar

Para quienes viajen a Italia como ciudadanos extracomunitarios, lo recomendable es renovar el pasaporte antes del viaje si está vencido o si no cumple con la vigencia mínima requerida.

En el caso de quienes además poseen ciudadanía europea, la situación debe analizarse de acuerdo con el documento europeo que utilizarán para ingresar.

La ciudadanía puede otorgar derechos de libre circulación dentro de la Unión Europea, pero el viajero igualmente necesita poder acreditar su identidad y ciudadanía mediante un documento válido.