Los argentinos que busquen obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana deberán prestar especial atención a la documentación que presenten ante el Consulado General de Italia en Córdoba.

Una exigencia vinculada con la antigüedad del DNI puede afectar la presentación del trámite.

La oficina consular establece que la residencia declarada por el solicitante debe coincidir con la que figura en su DNI argentino.

Además, quienes tengan un DNI emitido hace más de 10 años deberán presentar un segundo documento de identificación.

La medida alcanza a quienes realizan sus trámites dentro de la jurisdicción consular de Córdoba, que incluye a ciertas provincias del país.

Ciudadanía italiana: qué pasa si el DNI tiene más de 10 años

Según la información oficial del Consulado General de Italia en Córdoba, cuando el DNI argentino fue expedido hace más de diez años, el solicitante debe presentar un segundo documento de identificación .

Entre los documentos que pueden utilizarse para acreditar la identidad, el Consulado menciona:

Pasaporte.

Licencia de conducir.

Otro documento de identificación válido, según corresponda.

Además, los documentos originales deben presentarse acompañados por una fotocopia del anverso y del reverso, de acuerdo con los requisitos publicados por la oficina consular.

Qué cambió con la nueva ley de ciudadanía italiana

La exigencia del segundo documento no fue creada por la reforma de ciudadanía, sino que forma parte de los requisitos documentales publicados por el Consulado de Italia en Córdoba.

¿Cuál es el documento que deben presentar algunos solicitantes de la ciudadanía italiana además del DNI? Fuente: Composición/Shutterstock

La Ley 74/2025, que convirtió el Decreto-Ley 36/2025, modificó en cambio las condiciones para el reconocimiento automático de la ciudadanía italiana por descendencia para personas nacidas fuera de Italia que poseen otra ciudadanía.

La nueva normativa incorporó el artículo 3-bis a la Ley 91/1992 y estableció determinadas excepciones. Entre ellas, contempla casos en los que existe un ascendiente de primer o segundo grado exclusivamente italiano o determinadas situaciones vinculadas con un progenitor que haya residido en Italia.

En este sentido, los solicitantes deben tener en cuenta que el requisito relacionado con el DNI y la nueva normativa sobre ciudadanía son dos cuestiones diferentes: una corresponde a la documentación exigida por el Consulado y la otra a las condiciones legales para el reconocimiento de la ciudadanía.

Dónde rige el requisito para los argentinos

El requisito de presentar un segundo documento cuando el DNI tiene más de 10 años debe entenderse dentro de los trámites realizados ante el Consulado General de Italia en Córdoba.

La jurisdicción de esa oficina comprende:

Córdoba

Santiago del Estero

Catamarca

La Rioja

Tucumán

Salta

Jujuy

El propio Consulado de Córdoba también advierte que puede solicitar documentación adicional cuando lo considere necesario para completar o verificar la solicitud.

Por eso, quienes estén preparando el trámite deben revisar los requisitos vigentes de la oficina consular que corresponda a su lugar de residencia.