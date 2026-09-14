Viajar a Uruguay es, para gran parte de los argentinos, una de las escapadas más simples gracias a la cercanía y a los acuerdos de libre circulación del Mercosur.

Sin embargo, esa facilidad tiene una condición excluyente que muchos pasan por alto: si el DNI está vencido o se encuentra muy deteriorado, no se puede ingresar al país, sin excepciones, aunque la persona acredite su identidad de otra forma.

La condición central: DNI vigente y en buen estado

Las autoridades migratorias uruguayas no aceptan documentos que estén fuera de vigencia ni ejemplares en mal estado físico.

Esto significa que un DNI roto, o que se encuentre despegado, mojado, quemado, o con datos ilegibles puede ser motivo de rechazo directo en el control fronterizo, incluso si en teoría todavía no venció.

Imagen ilustrativa

Lo mismo ocurre a la inversa: un documento que esté vencido queda automáticamente descartado, sin importar su estado de conservación. Es decir, ambas condiciones, vigencia y buen estado, deben cumplirse al mismo tiempo para poder cruzar.

Qué documentos son válidos para cruzar la frontera

Según la información oficial de Migraciones, para entrar o salir del país por los pasos de frontera es necesario presentar uno de estos documentos :

DNI Digital tarjeta (el último ejemplar emitido por el RENAPER).

DNI Digital libreta celeste (también el último ejemplar emitido por el RENAPER).

Pasaporte.

Qué documentos quedan automáticamente descartados

El organismo también aclaró de forma expresa cuáles son los documentos que no sirven para viajar, aunque la persona los tenga en su poder al momento del control:

El DNI escrito a mano, ya sea de tapa verde, tapa bordó, o la libreta celeste correspondiente a niños y niñas recién nacidos.

La constancia de DNI en trámite.

Los documentos deteriorados.

Recomendaciones antes de viajar

Para evitar quedar varado en la frontera, se recomienda verificar con anticipación:

Que el DNI no esté vencido.

Que se trate del último ejemplar emitido por el RENAPER (no versiones anteriores).

Que el documento esté en buen estado físico, sin roturas ni partes ilegibles.

Si el DNI está vencido, dañado o próximo a caducar, lo recomendable es gestionar la renovación con tiempo suficiente antes de la fecha de viaje, ya sea que se planee cruzar por vía terrestre, fluvial o aérea.