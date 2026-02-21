Todos sabemos lo frustrante que es terminar de cocinar y encontrarse con una olla llena de grasa pegada o restos de comida quemada. Esa típica escena donde frotás con la esponja hasta que te duele el brazo parece no tener solución si no recurrimos a químicos fuertes. Sin embargo, en el infinito universo de los trucos caseros, empezó a viralizarse una receta tan simple como efectiva que promete terminar con este problema en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo es que seguro ya tenés la solución guardada en la alacena. Se trata de mezclar azúcar común con el detergente que usás todos los días. Aunque a primera vista parezca una combinación rarísima juntar un ingrediente dulce con un producto de limpieza, esta dupla se convirtió en el secreto mejor guardado para revivir la vajilla. La magia de este método radica en cómo se complementan ambos elementos. Mientras el detergente cumple su función clásica de atacar y disolver la grasa más dura, el azúcar aporta una textura granulada indispensable para el trabajo pesado. Al frotar, esos pequeños cristales actúan como un abrasivo natural muy suave. Es decir, generan la fricción exacta para despegar la suciedad acumulada sin necesidad de usar la temida esponja de acero que termina rayando y arruinando las superficies para siempre. Para armar esta pasta salvadora la proporción ideal es colocar dos cucharadas de detergente líquido y una de azúcar en un recipiente chico. Después, simplemente lo mezclás bien con una cucharita hasta que quede todo integrado en una especie de gel espeso. Una vez lista, aplicá la preparación directo sobre esa asadera o sartén rebelde. Dejala actuar unos minutitos para que el jabón afloje lo peor y después pasale la esponja de siempre; vas a notar cómo la suciedad resbala casi sin hacer esfuerzo. El único detalle a tener en cuenta, según advierten los expertos en limpieza, es evitar usar esta mezcla sobre madera sin protección o superficies demasiado delicadas. Lo ideal es prepararla en el momento, usarla sobre el metal o la cerámica y devolverle el brillo a tu cocina por muy poca plata.