Las hierbas frescas son uno de los mejores ingredientes para realzar el sabor de cualquier receta. Sin embargo, muchas personas las usan de manera incorrecta y terminan perdiendo su aroma y su potencial. El secreto no está solo en elegir bien las hierbas, sino en aplicarlas de la forma adecuada y en el recipiente adecuado. Cuando se cocinan en fuentes de vidrio, como la fuente redonda de vidrio templado de Hudson, el resultado mejora notablemente. El vidrio distribuye el calor de manera uniforme, lo que permite que los aceites esenciales de las hierbas se activen sin quemarse, intensificando su perfume y su sabor. La mayoría de las personas incorpora las hierbas frescas al comienzo de la cocción, pero eso hace que se sequen y pierdan intensidad. La forma correcta es dividir su uso en dos momentos: Para las carnes, las combinaciones más recomendadas incluyen romero, tomillo y salvia, ya que aportan un aroma profundo y rústico. En cambio, para preparaciones sin proteína funcionan mejor hierbas frescas como albahaca, perejil, ciboulette o incluso menta, que aportan notas más livianas y perfumadas. Cuando se mezclan con ingredientes como ajo picado, ralladura de limón o un chorrito de aceite de oliva, su aroma se potencia de manera notable. La Fuente Redonda Hudson de Vidrio Templado de 27 cm es ideal para quienes quieren aprovechar realmente el sabor de las hierbas frescas. Su diseño bajo y su vidrio resistente favorecen una cocción pareja, manteniendo los aromas y logrando un dorado uniforme. Además, al ser translúcida, permite ver el punto exacto de las preparaciones y ofrece una presentación elegante en la mesa. Con capacidad de 1,5 a 2 litros, sirve para tartas, vegetales asados, carnes o recetas con salsa. Es apta para horno, microondas y lavavajillas, lo que la convierte en un utensilio práctico, versátil y duradero.