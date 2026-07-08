La ciencia lo definió: este estudio revela cuál es el mejor ejercicio para la salud del cerebro y el corazón (Fuente: Shutterstock).

Cuando se piensa en hacer ejercicio físico, las opciones más habituales suelen ser caminar, correr o asistir al gimnasio. Sin embargo, una revisión científica de gran alcance concluyó que existe una práctica capaz de ofrecer ventajas que van más allá del acondicionamiento corporal y que también favorece el rendimiento mental.

El análisis, publicado en la revista Frontiers in Sports and Active Living, reunió los resultados de 87 investigaciones desarrolladas en 19 países. Tras evaluar la evidencia disponible, los especialistas señalaron que el ciclismo se posiciona entre las actividades más completas para fortalecer el sistema cardiovascular, estimular el cerebro y mejorar el bienestar general.

Por qué andar en bicicleta beneficia al corazón y al cerebro

Los investigadores destacaron que pedalear es una actividad accesible para personas de diferentes edades y niveles de preparación física. Además, puede realizarse tanto al aire libre como con una bicicleta fija, lo que facilita incorporarla a la rutina cotidiana sin necesidad de grandes recursos.

El ciclismo se posiciona entre las actividades más completas para fortalecer el sistema cardiovascular, estimular el cerebro y mejorar el bienestar general (Fuente: Freepik). Wavebreak Media LTD

El estudio también remarca que esta práctica fortalece el corazón al favorecer la circulación sanguínea y mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular. A esto se suma su aporte para controlar el peso corporal y mantener una buena salud metabólica, factores que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2 y otras afecciones cardíacas.

Los beneficios emocionales y cognitivos que detectó el estudio

Además del impacto sobre la salud física, los participantes de las distintas investigaciones mostraron mejoras en la función cerebral. Los autores observaron avances en la concentración, la atención, la velocidad de reacción y otras capacidades cognitivas, lo que convierte al ciclismo en una herramienta para mantener activa tanto la mente como el cuerpo.

Otro de los aspectos destacados fue el efecto positivo sobre el bienestar emocional. Quienes participaron en programas de ciclismo informaron menores niveles de estrés, un mejor estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar. En las actividades grupales, además, se fortalecieron los vínculos sociales y el sentido de pertenencia, dos factores que también contribuyen al cuidado de la salud mental.