En esta noticia ¿Cuáles son las 10 señales que podrían sugerir que alguien sufre de Alzheimer?

La Asociación del Alzheimer, organización líder en salud voluntaria dedicada a la atención, apoyo e investigación sobre el Alzheimer, dio a conocer el primer recuerdo que las personas con esta enfermedad suelen perder.

De acuerdo con un informe, este olvido se incluye en una lista de síntomas progresivos que abarcan otros 9 estadios. “Los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida”, indicó la organización con sede en Chicago (Estados Unidos).

Asimismo, la Asociación del Alzheimer destacó que los pacientes también pierden la memoria de fechas y eventos significativos. “Se repite la misma información; se depende de ayudas para la memoria (como notas o dispositivos electrónicos) o de familiares para realizar actividades que antes se hacían de forma independiente”, añadieron.

¿Qué es lo primero que empiezan a olvidar las personas con Alzheimer? (Foto: Archivo)

¿Cuáles son las 10 señales que podrían sugerir que alguien sufre de Alzheimer?

Entre las 10 señales características de una persona que empieza a padecer la enfermedad de Alzheimer se destacan: