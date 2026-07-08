La alerta roja en la Argentina continúa vigente sobre sectores del norte de la Patagonia, donde las lluvias intensas mantienen bajo vigilancia a varias localidades de Río Negro y Neuquén.

Tras el impacto del río atmosférico, los pronósticos indican que el mal tiempo persistirá durante este miércoles y que un nuevo sistema volverá a afectar la región en los próximos días.

Aunque el jueves habrá una mejora temporal, los especialistas anticipan que será de corta duración. Desde el viernes regresarán las precipitaciones y también podrían registrarse nevadas en sectores de la cordillera.

Alerta roja: las zonas más afectadas por las lluvias intensas

El fenómeno golpea principalmente a Bariloche, Villa La Angostura y el sur de Neuquén , donde las precipitaciones ya dejaron importantes acumulados.

Confirmaron el avance de fuertes tormentas en la Patagonia durante las próximas horas. (Foto: Archivo)

Las zonas bajo mayor seguimiento son:

Bariloche y alrededores.

Villa La Angostura.

Cordillera del sur de Neuquén.

Línea Sur de Río Negro.

Alto Valle y Valle Medio.

Costa atlántica de Río Negro, entre Sierra Grande y Viedma.

En algunos sectores cercanos a Bariloche ya se superaron los 100 milímetros de lluvia y los acumulados podrían acercarse a los 150 milímetros.

El jueves mejora el tiempo, pero el alivio durará poco

Durante el jueves se espera una disminución de las lluvias y algunas mejoras temporarias sobre el norte patagónico.

Sin embargo, ese respiro será breve. Un nuevo sistema de baja presión avanzará desde Chile y volverá a desmejorar las condiciones meteorológicas.

Cuándo vuelve el temporal y qué se espera para el fin de semana

El viernes regresarán las lluvias sobre Bariloche, el centro y norte de Neuquén, el Alto Valle y el Valle Medio .

Además, se prevén:

Nevadas en sectores altos de la cordillera.

Nieve en tramos elevados de las rutas nacionales 23 y 40.

Descenso de la cota de nieve respecto del temporal anterior.

Según los pronósticos, el sistema comenzará a debilitarse durante el sábado y el tiempo tenderá a estabilizarse en gran parte de la Patagonia hacia el fin de semana.