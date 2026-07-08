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La alerta roja en la Argentina continúa vigente sobre sectores del norte de la Patagonia, donde las lluvias intensas mantienen bajo vigilancia a varias localidades de Río Negro y Neuquén.
Tras el impacto del río atmosférico, los pronósticos indican que el mal tiempo persistirá durante este miércoles y que un nuevo sistema volverá a afectar la región en los próximos días.
Aunque el jueves habrá una mejora temporal, los especialistas anticipan que será de corta duración. Desde el viernes regresarán las precipitaciones y también podrían registrarse nevadas en sectores de la cordillera.
Alerta roja: las zonas más afectadas por las lluvias intensas
El fenómeno golpea principalmente a Bariloche, Villa La Angostura y el sur de Neuquén, donde las precipitaciones ya dejaron importantes acumulados.
Las zonas bajo mayor seguimiento son:
- Bariloche y alrededores.
- Villa La Angostura.
- Cordillera del sur de Neuquén.
- Línea Sur de Río Negro.
- Alto Valle y Valle Medio.
- Costa atlántica de Río Negro, entre Sierra Grande y Viedma.
En algunos sectores cercanos a Bariloche ya se superaron los 100 milímetros de lluvia y los acumulados podrían acercarse a los 150 milímetros.
El jueves mejora el tiempo, pero el alivio durará poco
Durante el jueves se espera una disminución de las lluvias y algunas mejoras temporarias sobre el norte patagónico.
Sin embargo, ese respiro será breve. Un nuevo sistema de baja presión avanzará desde Chile y volverá a desmejorar las condiciones meteorológicas.
Cuándo vuelve el temporal y qué se espera para el fin de semana
El viernes regresarán las lluvias sobre Bariloche, el centro y norte de Neuquén, el Alto Valle y el Valle Medio.
Además, se prevén:
- Nevadas en sectores altos de la cordillera.
- Nieve en tramos elevados de las rutas nacionales 23 y 40.
- Descenso de la cota de nieve respecto del temporal anterior.
Según los pronósticos, el sistema comenzará a debilitarse durante el sábado y el tiempo tenderá a estabilizarse en gran parte de la Patagonia hacia el fin de semana.