Las autoridades investigan un brote de Cyclospora asociado al consumo de alimentos frescos contaminados.

Las autoridades sanitarias emitieron una alerta tras detectar un brote de una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico que ya enfermó a cientos de personas.

El microorganismo responsable es Cyclospora cayetanensis, un parásito que puede contaminar frutas, verduras y hierbas frescas.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan más de 400 casos confirmados distribuidos en distintos estados, mientras buscan identificar el alimento específico relacionado con los contagios.

¿Qué es la Cyclospora y cómo se contagia?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que provoca una infección intestinal conocida como ciclosporiasis. Las personas se contagian al consumir alimentos o agua contaminados , especialmente frutas y verduras frescas que no fueron correctamente lavadas o desinfectadas.

Una de las principales dificultades para contener estos brotes es que el parásito no se transmite directamente de una persona a otra.

Necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en infeccioso, lo que dificulta rastrear el punto exacto de contaminación.

¿Cuáles son los síntomas de la infección?

Una correcta manipulación e higiene de los alimentos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por parásitos. Chatgpt

Los especialistas explican que los síntomas suelen aparecer entre dos y catorce días después del consumo del alimento contaminado.

Los más frecuentes son:

Diarrea intensa o prolongada.

Dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Pérdida del apetito.

Fatiga extrema.

Fiebre leve.

Pérdida de peso en casos prolongados.

Sin tratamiento, la enfermedad puede extenderse durante varias semanas e incluso presentar recaídas.

¿Cómo prevenir la infección por Cyclospora?

Aunque lavar los alimentos siempre es recomendable, los especialistas advierten que el lavado por sí solo no siempre elimina completamente el parásito.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades aconsejan:

Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Mantener una correcta higiene de manos al manipular alimentos.

Utilizar agua potable para el lavado y la preparación de comidas.

Prestar atención a las alertas sanitarias y a los retiros de productos que puedan anunciar las autoridades.

¿Por qué las autoridades mantienen la alerta?

Los investigadores todavía trabajan para identificar con precisión qué alimento originó el brote y evitar que aparezcan nuevos contagios.

Mientras tanto, los CDC continúan monitoreando los casos y recomiendan que cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad consulte rápidamente a un profesional de la salud.