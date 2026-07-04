Una revisión científica publicada en PubMed Central, la biblioteca biomédica de los National Institutes of Health (NIH), encontró que la papaya fermentada destaca por su potente acción antioxidante, antiinflamatoria e inmunomoduladora. Los autores concluyen que “la papaya fermentada ha demostrado ser un excelente antioxidante y un excelente coadyuvante nutracéutico en terapias combinadas contra diversas enfermedades”.

El análisis de la papaya fermentada recopiló estudios in vitro, in vivo y otras investigaciones disponibles sobre este alimento funcional. Según la revisión, la fermentación potencia sus propiedades nutricionales y favorece efectos beneficiosos sobre la microbiota intestinal, además de reducir el estrés oxidativo, un proceso asociado con el envejecimiento y múltiples enfermedades crónicas.

Consumir papaya en cubitos antes del desayuno ¿por qué es necesario realizarlo todos los días? (foto: archivo).

Los investigadores también destacan que la papaya fermentada podría convertirse en una aliada para prevenir diversas patologías relacionadas con el daño celular. Sin embargo, advierten que todavía son necesarios más ensayos clínicos para confirmar sus beneficios en humanos y determinar con precisión qué compuestos son responsables de sus efectos.

La papaya fermentada podría ayudar a proteger el cerebro frente al alzhéimer

Uno de los hallazgos más relevantes de la revisión científica es el potencial neuroprotector de la papaya fermentada.

Los autores explican que su elevada capacidad antioxidante ayuda a reducir el estrés oxidativo, un mecanismo estrechamente relacionado con el deterioro neuronal y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Ayuda a neutralizar los radicales libres responsables del daño celular.

Disminuye el estrés oxidativo asociado al envejecimiento del cerebro.

Puede actuar como coadyuvante en terapias dirigidas contra la enfermedad de Alzheimer.

Posee propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras que favorecen la protección celular.

Su consumo podría contribuir a prevenir enfermedades neurodegenerativas dentro de una estrategia integral de salud.

La revisión señala que “el consumo de antioxidantes y nutracéuticos reduce el estrés oxidativo y puede ayudar a mitigar y prevenir diversas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer y la demencia” . Aun así, los investigadores enfatizan que estas evidencias deben reforzarse mediante estudios clínicos en personas.

Los beneficios de la papaya para el cerebro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sus efectos sobre el intestino y la microbiota podrían beneficiar la salud general

La revisión publicada en la base de datos de los NIH explica que los alimentos fermentados ejercen un fuerte impacto sobre la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que participa en funciones esenciales como la digestión, el metabolismo y la regulación del sistema inmunológico.

En ese contexto, la papaya fermentada sobresale por combinar las propiedades naturales de la fruta con los beneficios derivados del proceso de fermentación.

Los autores destacan que la fermentación mejora el perfil nutricional de los alimentos al incrementar la disponibilidad de fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales. Además, recuerdan que “los alimentos y bebidas fermentados tienen un fuerte impacto en la microbiota intestinal humana”, un efecto que podría favorecer el equilibrio del ecosistema intestinal y contribuir a una mejor salud general.

Consumo de papaya

Cómo ayuda a combatir el estrés oxidativo y por qué es importante

El principal beneficio atribuido a la papaya fermentada es su potente capacidad antioxidante. Esta acción ayuda a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento del organismo.

La revisión explica que el daño celular provocado por el estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades crónicas como algunos tipos de cáncer, trastornos neurodegenerativos y procesos inflamatorios persistentes, por lo que reducir este fenómeno constituye un objetivo importante para preservar la salud.

Los investigadores concluyen que una ingesta temprana de compuestos antioxidantes como la papaya fermentada podría ayudar a controlar el proceso de envejecimiento y prevenir el desarrollo de diversas enfermedades. No obstante, insisten en que hacen falta más ensayos clínicos para confirmar estos efectos y comprender mejor los mecanismos involucrados.

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La evidencia científica proviene de preparados comerciales de papaya fermentada

La revisión científica publicada en PubMed Central, la biblioteca biomédica de los National Institutes of Health (NIH), señala que gran parte de la evidencia disponible proviene de investigaciones realizadas con preparados comerciales de papaya fermentada, especialmente el suplemento FPP®, que concentra la mayor cantidad de estudios experimentales in vitro e in vivo.

Los autores advierten que no todos los suplementos de papaya fermentada utilizan el mismo procedimiento de fermentación, por lo que sus efectos podrían variar entre productos.

Por ello, recomiendan ampliar los ensayos clínicos en humanos, identificar los compuestos responsables de sus beneficios y fortalecer los controles de calidad sobre estos suplementos antes de generalizar sus efectos para toda la población.