Con el paso de los años, las personas tienen un mayor riesgo de padecer algunas enfermedades cognitivas como el Alzheimer. Sin embargo, la medicina confirma que algunos hábitos diarios pueden prevenir este deterioro cognitivo de forma eficaz con prácticas como hacer deporte y la estimulación mental que ayudan a proteger las conexiones neuronales en la vejez.

En este sentido, un estudio científico contó de un nutriente específico que permite prevenir esta enfermedad cognitiva de manera natural. La investigación demostró una relación directa entre este elemento común a muchos elementos y la conservación de la estructura cerebral. Este descubrimiento abre una nueva perspectiva para el diseño de dietas orientadas a la salud mental.

¿Cuál es el alimento que ayuda a prevenir el Alzheimer?

Científicos de la Universidad de Hirosaki en Japón concluyeron que la vitamina C es el nutriente clave para proteger el cerebro. El estudio analizó el plasma sanguíneo de más de dos mil adultos mayores para evaluar sus funciones y los resultados asociaron los niveles altos de este componente con una mejor respuesta de la memoria.

La falta de este nutriente provoca una disminución visible en el volumen de la materia gris cerebral. Además, la escasez de esta sustancia altera la conectividad dentro de las conexiones neuronales por defecto. Por este motivo, los expertos recomiendan asegurar una dosis diaria óptima a través de la alimentación.

Esta vitamina esencial se encuentra principalmente en una gran variedad de alimentos de consumo cotidiano como los siguientes:

Frutos cítricos: Naranjas, mandarinas, pomelos, limones y limas.

Frutas tropicales: Kiwi, mango, papaya, guayaba y piña (ananá).

Frutos rojos: Frutillas, arándanos, frambuesas y moras.

Pimientos: Especialmente el pimiento rojo, que es una de las fuentes vegetales con mayor concentración de esta vitamina, seguido por el verde y el amarillo.

Vegetales de la familia de las coles: Brócoli, repollito de Bruselas, coliflor y repollo.

Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga y kale.

Tomates: Tanto consumidos frescos como en jugo natural.

La vitamina C es clave para prevenir el Alzheimer y se encuentra en distintos alimentos.

¿Cuáles son los beneficios de la vitamina C para la salud?

Este nutriente presente en distintos alimentos funcionan como un potente antioxidante dentro del organismo humano. Esta molécula combate los radicales libres que dañan las células del sistema nervioso central de forma progresiva.

El consumo regular de este antioxidante reduce la inflamación celular y mejora la circulación sanguínea general.

Además, este compuesto orgánico estimula de forma directa la producción natural de colágeno en el cuerpo. El colágeno fortalece los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno y los nutrientes hacia el cerebro. Una correcta irrigación sanguínea previene la aparición de microlesiones vasculares en la estructura cerebral.

Por otra parte, este nutriente esencial optimiza el funcionamiento del sistema inmune contra las infecciones comunes. Las defensas fuertes protegen al cuerpo de patógenos que pueden generar respuestas inflamatorias crónicas perjudiciales. La salud del sistema inmune influye directamente en el rendimiento cognitivo a largo plazo.

De esta forma, el estudio concluyó que la dieta equilibrada representa una herramienta fundamental para el cuidado de la memoria. Los investigadores sugieren incorporar alimentos frescos y de temporada en las comidas de todos los días. Esta pequeña modificación en los hábitos nutricionales constituye un escudo protector frente al avance del Alzheimer.