En un nuevo paso dentro del comercio electrónico, COTO Digital presentó una herramienta basada en inteligencia artificial que busca simplificar las compras online. Se trata de un buscador inteligente que permite seleccionar recetas y sumar automáticamente los ingredientes al carrito, reduciendo tiempos y facilitando la planificación de las comidas.

El sistema funciona a través de GlorIA, el asistente virtual de COTO, que interpreta consultas en lenguaje natural para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas. De esta manera, los usuarios pueden interactuar de forma más intuitiva y resolver una pregunta cotidiana: qué cocinar y qué comprar para hacerlo.

Cómo funciona el buscador con inteligencia artificial de COTO Digital

La nueva herramienta de COTO Digital fue desarrollada para mejorar la experiencia de navegación y agilizar el proceso de compra. Gracias a la inteligencia artificial, el buscador no se limita a mostrar productos por categorías, sino que también puede interpretar pedidos realizados de manera conversacional.

Además, el sistema tiene la capacidad de aprender de las preferencias y compras previas de cada usuario. Esto le permite generar sugerencias más relevantes y adaptadas a los gustos de cada cliente. Por ejemplo, al solicitar una receta, GlorIA puede indicar los ingredientes necesarios y agregarlos directamente al carrito en cuestión de segundos.

Esta funcionalidad apunta a resolver uno de los desafíos más frecuentes de las compras online: la dificultad para decidir qué preparar y encontrar rápidamente todos los productos necesarios en una misma búsqueda.

La incorporación de GlorIA forma parte de una estrategia más amplia de innovación dentro de COTO Digital. Shutterstock

Más herramientas para mejorar la experiencia de compra

La incorporación de GlorIA forma parte de una estrategia más amplia de innovación dentro de COTO Digital. La plataforma también ofrece recomendaciones personalizadas, acceso a promociones bancarias e información sobre sucursales a través del asistente virtual.

Entre las funciones disponibles se encuentra una calculadora de frigorías, que ayuda a elegir el aire acondicionado adecuado según las características del ambiente. A esto se suma un comparador de televisores que facilita la evaluación de distintos modelos antes de concretar una compra.

Estas herramientas buscan brindar información útil en cada etapa del proceso de decisión, permitiendo que los usuarios encuentren opciones más acordes a sus necesidades sin salir de la plataforma.

El impacto de la inteligencia artificial en el ecommerce

La incorporación de inteligencia artificial en COTO Digital refleja una tendencia que gana cada vez más espacio dentro del sector del retail. Las compañías avanzan hacia experiencias de compra más personalizadas, donde las plataformas son capaces de comprender preferencias, anticipar necesidades y ofrecer soluciones en tiempo real.

En ese contexto, COTO apuesta a fortalecer su ecosistema digital mediante tecnologías que agilizan las compras y mejoran la interacción con los consumidores. La implementación de asistentes inteligentes y sistemas de recomendación representa un paso importante en la evolución del ecommerce.

A medida que estas herramientas se expandan dentro de la industria, es probable que los usuarios comiencen a demandar experiencias cada vez más rápidas, personalizadas y eficientes. Con esta iniciativa, COTO Digital busca posicionarse entre las empresas que lideran esa transformación, utilizando la inteligencia artificial para hacer más simple y práctica la compra cotidiana.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.