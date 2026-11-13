La plataforma también incorpora herramientas para asistir a los usuarios en diferentes categorías y mejorar la experiencia de compra. (foto: Freepik)

Comprar online puede ser una experiencia rápida o una tarea frustrante cuando encontrar un producto lleva más tiempo del esperado. Con la intención de simplificar ese proceso, COTO Digital presentó un nuevo buscador impulsado por inteligencia artificial que permite realizar consultas, sin necesidad de utilizar palabras clave específicas.

La propuesta se resume en una idea simple: “Escribís lo que necesitás y la búsqueda inteligente hace el resto”. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden expresarse de manera cotidiana y obtener respuestas más precisas, intuitivas y relevantes.

Cómo funciona el nuevo buscador inteligente de COTO Digital

A diferencia de los buscadores tradicionales, que dependen de términos exactos o categorías predefinidas, la nueva herramienta interpreta el sentido de cada consulta. Esto permite que los usuarios encuentren productos de forma más natural, tal como lo harían en una conversación.

Por ejemplo, una persona puede escribir que necesita ingredientes para preparar una lasaña o que busca opciones para una cena rápida. El sistema analiza el pedido, comprende el contexto y muestra productos relacionados disponibles en la tienda online.

GlorIA ofrece resultados más relevantes para cada usuario.

Inteligencia artificial para una experiencia de compra más personalizada

Uno de los principales diferenciales del buscador es su capacidad para entender las necesidades de cada usuario y ofrecer resultados más relevantes. Además de identificar productos, la tecnología puede considerar preferencias y comportamientos de compra para mejorar las recomendaciones.

Esta funcionalidad responde a una demanda cada vez más presente en el comercio electrónico, como acceder a experiencias simples, ágiles y personalizadas. Al reducir la necesidad de realizar búsquedas complejas, la plataforma facilita la navegación y hace más eficiente el proceso de compra.

GlorIA: el asistente virtual que ayuda a comprar

La innovación no se limita al buscador. COTO también incorporó GlorIA, su asistente basado en inteligencia artificial, diseñado para acompañar a los usuarios durante toda la experiencia de compra.

Entre sus funciones, permite solicitar recetas y recibir al instante una selección de ingredientes disponibles en la plataforma. Además, esos productos pueden agregarse directamente al carrito, agilizando el proceso y reduciendo pasos al momento de realizar una compra.

La plataforma también suma otras soluciones pensadas para asistir a los usuarios en distintas categorías. Entre ellas se destacan las recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías para equipos de climatización y un comparador de televisores que facilita la elección según las características de cada modelo. Estas herramientas apuntan a mejorar la experiencia de navegación y brindar información útil para tomar decisiones de compra con mayor confianza.

El comercio electrónico apuesta cada vez más a la IA

La incorporación de inteligencia artificial en plataformas de ecommerce marca una tendencia que gana terreno tanto en Argentina como a nivel global. El objetivo ya no es únicamente ofrecer un catálogo amplio, sino ayudar a las personas a encontrar exactamente lo que necesitan de la manera más rápida y sencilla posible.

Con estas incorporaciones, COTO busca fortalecer su propuesta online mediante herramientas que combinan tecnología, personalización y practicidad, en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más las experiencias de compra ágiles y eficientes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.