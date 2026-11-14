En tiempos en los que las pantallas ocupan gran parte de la vida cotidiana, muchas familias buscan alternativas para compartir momentos reales, lejos de las notificaciones y las distracciones digitales. Las propuestas que combinan entretenimiento, gastronomía y actividades presenciales ganan protagonismo porque ofrecen algo cada vez más valorado, el tiempo de calidad en familia.

En ese contexto, espacios como ZONA se convierten en una opción atractiva para grandes y chicos. Más allá de la diversión, estas experiencias permiten fortalecer vínculos, generar conversaciones y crear recuerdos compartidos que permanecen mucho después de que termina la salida.

El valor de jugar juntos

Dedicar tiempo a actividades recreativas presenciales ayuda a reforzar la conexión entre los integrantes de la familia. Compartir un juego, celebrar una victoria o simplemente reírse juntos favorece la comunicación y fortalece las relaciones de una manera que difícilmente pueda reemplazarse a través de una pantalla.

Además, los juegos y desafíos grupales promueven habilidades como la cooperación, la empatía y el trabajo en equipo. Cuando todos participan de una misma experiencia, se genera un espacio de encuentro que muchas veces resulta difícil de encontrar en la rutina diaria.

Opciones para todas las edades

Uno de los principales atractivos de lugares como ZONA es la variedad de propuestas disponibles. Desde videojuegos y bowling hasta ping pong, pool y juegos de mesa, cada integrante de la familia puede encontrar una actividad que disfrute.

Foto: Zona, COTO.

Esta diversidad permite que niños, adolescentes y adultos compartan una misma salida sin resignar sus intereses. Al mismo tiempo, fomenta una competencia sana y momentos espontáneos que suelen transformarse en las anécdotas más recordadas.

La experiencia presencial también aporta algo único: la posibilidad de compartir emociones en tiempo real. Las risas, los festejos y los desafíos se viven de una manera mucho más cercana y auténtica cuando ocurren cara a cara.

Beneficios que hacen más atractiva cada visita

Para quienes buscan aprovechar al máximo la experiencia, ZONA ofrece promociones especiales que suman valor a la propuesta. Por ejemplo, quienes cargan $100.000 reciben otros $100.000 en bonificaciones para seguir disfrutando de los juegos.

A este beneficio se suma la posibilidad de llevarse un juguete a elección, un detalle que transforma la visita en una experiencia aún más completa para los más chicos y agrega un incentivo extra para volver.

Mucho más que entretenimiento

La propuesta no se limita únicamente a los juegos. ZONA también cuenta con una oferta gastronómica pensada para acompañar cada momento del día, desde una merienda hasta una comida completa.

Entre las opciones destacadas aparecen las pizzas estilo New York, ideales para compartir, además de otros platos que permiten hacer una pausa entre actividad y actividad. De esta manera, la salida se convierte en una experiencia integral donde la diversión y la gastronomía se complementan.

Un plan para crear recuerdos

Cada vez más familias descubren que tomarse unas horas lejos de las pantallas puede marcar una gran diferencia. La atención se concentra en las personas, las conversaciones fluyen con naturalidad y los momentos compartidos adquieren un valor especial.

Por eso, al pensar en una salida para el próximo fin de semana, las propuestas que combinan juegos, buena comida y espacios de encuentro se presentan como una alternativa ideal. Al final del día, más allá de los puntos ganados o los premios obtenidos, lo que realmente perdura son los recuerdos construidos en familia.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.