Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia afrontará un cambio importante en las condiciones del tiempo durante esta semana, con fuertes lluvias, chubascos e intensa nubosidad en amplias zonas del territorio nacional por el paso de la Onda Tropical No. 33 y la aproximación de la No. 34.

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán principalmente en el occidente y noroccidente del país, aunque las lluvias también alcanzarán otras regiones. Además, la entidad mantiene activas cientos de alertas por incendios de cobertura vegetal debido a la persistencia de condiciones secas en algunos sectores.

Las ciudades y departamentos con mayor probabilidad de lluvias

Para este jueves, aunque se espera una reducción gradual de las precipitaciones respecto a los días anteriores, continuarán presentándose lluvias ligeras, moderadas y, en algunos sectores, chubascos fuertes.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones serán:

Chocó

Antioquia

Córdoba

Norte de la región Andina

Occidente de la Amazonía

Durante el resto de la semana también seguirán registrándose lluvias importantes en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del Eje Cafetero, donde el paso de las ondas tropicales favorecerá la persistencia de la nubosidad.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves. (Foto: Shutterstock)

El pronóstico también incluye calor extremo y bajas temperaturas

El Ideam explicó que el episodio meteorológico no estará marcado únicamente por las lluvias. También se mantienen alertas por altas temperaturas en sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, así como en algunos valles interandinos.

Al mismo tiempo, durante la madrugada podrían registrarse descensos importantes de temperatura en zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde permanecen las alertas por frío.

En Bogotá, por ejemplo, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y tiempo seco, aunque desde el miércoles aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 21 °C.

Se mantienen las alertas por incendios forestales

Pese al incremento de las precipitaciones en buena parte del país, el Ideam informó que continúan activas alertas por incendios de cobertura vegetal en 528 municipios, de los cuales 329 permanecen en alerta roja, especialmente en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.

Por ello, la entidad recomendó consultar permanentemente la aplicación Ideam en tu Mano, donde se publica información actualizada sobre lluvias, temperatura, viento, humedad y nubosidad, además de realizar seguimiento especial al área de influencia del volcán Puracé y el sector de Coconuco.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas y fuertes vientos

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, frente a las alertas por incendios de cobertura vegetal, aconseja evitar encender fogatas, no abandonar residuos que puedan provocar incendios y reportar inmediatamente cualquier conato a las autoridades competentes.