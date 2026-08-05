El tiempo volverá a complicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las próximas horas.

El pronóstico anticipa el ingreso de un frente de inestabilidad que provocará lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora.

Además, se espera un marcado descenso de la temperatura tras el paso del sistema.

Qué día llegará el peor momento de la tormenta en el AMBA

Los especialistas indican que el jueves 6 de agosto será la jornada más complicada de la semana.

Para ese día se prevén lluvias y tormentas con una probabilidad de entre el 40% y el 70% , acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. También rige una alerta amarilla por tormentas para el AMBA.

Alerta por tormentas en el AMBA: cuándo llegará el peor momento y cómo seguirá el tiempo tras las lluvias

Cómo seguirá el tiempo después de las lluvias: vuelve el frío intenso

Una vez que el frente de tormenta abandone la región, las condiciones mejorarán rápidamente.

Desde el viernes 7 de agosto se espera cielo mayormente despejado, un descenso importante de las temperaturas y un fin de semana con mañanas frías, mínimas de hasta 3 °C y máximas que rondarán entre los 12 °C y 15 °C.