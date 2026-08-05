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El tiempo volverá a complicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las próximas horas.

El pronóstico anticipa el ingreso de un frente de inestabilidad que provocará lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora.

Además, se espera un marcado descenso de la temperatura tras el paso del sistema.

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Qué día llegará el peor momento de la tormenta en el AMBA

Los especialistas indican que el jueves 6 de agosto será la jornada más complicada de la semana.

Para ese día se prevén lluvias y tormentas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. También rige una alerta amarilla por tormentas para el AMBA.

Alerta por tormentas en el AMBA: cuándo llegará el peor momento y cómo seguirá el tiempo tras las lluvias
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Cómo seguirá el tiempo después de las lluvias: vuelve el frío intenso

Una vez que el frente de tormenta abandone la región, las condiciones mejorarán rápidamente.

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Desde el viernes 7 de agosto se espera cielo mayormente despejado, un descenso importante de las temperaturas y un fin de semana con mañanas frías, mínimas de hasta 3 °C y máximas que rondarán entre los 12 °C y 15 °C.