Buscapina, Bedoyecta, Granulox y Saizen figuran en la nueva alerta de Cofepris por irregularidades críticas que comprometen su seguridad y eficacia.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria nacional tras detectar la falsificación y adulteración de cuatro productos de alta demanda en el mercado mexicano.

Esta medida de protección se centra en insumos esenciales para la salud pública, abarcando tanto tratamientos de consumo cotidiano como dispositivos médicos y fármacos de alta especialidad.

Las autoridades sanitarias advierten que adquirir estos medicamentos apócrifos en México representa un peligro inminente, ya que se desconocen sus condiciones reales de fabricación, almacenamiento y distribución, lo que vulnera por completo su seguridad y eficacia clínica.

¿Cuáles son los productos y lotes afectados por la alerta?

De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos por la Cofepris, la alerta sanitaria involucra irregularidades críticas en cuatro marcas de gran circulación:

Bedoyecta (complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina) en cápsulas: lotes 230593 y 230589 (con caducidad en noviembre de 2026), debido a que Laboratorios Grossman, S.A. de C.V. confirmó que no existen registros de acondicionamiento ni distribución para dichos números.

Buscapina Compositum (hioscina/metamizol sódico) tabletas: lotes CMXA001 (con fecha original de enero de 2024 alterada a diciembre de 2029 y una presentación apócrifa de 24 tabletas), CNXA001, CMXA007, MXA007 y C57411, identificados por Sanofi Aventis de México con diversas alteraciones de caducidad e inconsistencias en blísters.

Granulox (aerosol de 12 ml para heridas): lote 16115143, comercializado originalmente con caducidad en noviembre de 2019, pero modificado fraudulentamente a diciembre de 2026, según reportó el titular Medic Manage.

Saizen 20 mg (somatropina) solución inyectable: lotes BA054637, BA010812 y KW010374, además de notificaciones internacionales para los lotes BA088217 y AB003660, señalados por Merck Biopharma por anomalías de empaque, fechas alteradas y, de forma crítica, incumplimiento en pruebas de esterilidad.

Cofepris emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de productos de alta demanda como Buscapina y Bedoyecta, lo que representa un riesgo para la salud. Magnific

¿Por qué representan un riesgo grave para la salud pública?

El peligro principal radica en la absoluta incertidumbre sobre el origen de estos insumos. Al ser productos manipulados por redes de comercio ilegal, las autoridades desconocen las materias primas utilizadas, los niveles reales de temperatura, humedad y luz a los que fueron expuestos durante su transporte y las condiciones sanitarias de sus instalaciones de producción.

En el caso específico de fármacos inyectables como Saizen o de aplicación directa como el aerosol Granulox, la pérdida de esterilidad o las alteraciones en su formulación química incrementan de manera drástica la probabilidad de desencadenar infecciones severas, reacciones adversas imprevisibles o la nula efectividad terapéutica ante padecimientos críticos.

Las recomendaciones de Cofepris ante la alerta sanitaria

En medio de la alerta que emitió la Cofrepris, ahora las autoridades pidieron a la población suspender de inmediato el consumo o aplicación de los artículos señalados si se cuenta con ellos en casa.

Asimismo, pidió evitar por completo la compra de fármacos en canales informales —tales como tianguis, mercados o redes sociales— y verificar rigurosamente que los sitios web o plataformas de comercio electrónico cuenten con licencia sanitaria y domicilio físico legal en el país.

¿Qué deben hacer las farmacias y los distribuidores?

A los establecimientos farmacéuticos, distribuidores y profesionales de la salud, la autoridad federal instruyó proceder a la inmovilización inmediata de cualquier inventario que coincida con los lotes descritos.

Del mismo modo, se recordó la obligación de adquirir mercancía exclusivamente a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios, respaldando siempre la legalidad de cada lote mediante las facturas correspondientes y utilizando los canales oficiales de denuncia sanitaria y farmacovigilancia (VigiRam) ante cualquier sospecha de irregularidad.