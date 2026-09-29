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Las unidades de atención móvil de ANSES recorrerán esta semana distintos puntos de la Zona Norte y Oeste del conurbano bonaerense, donde los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin necesidad de sacar turno previamente.

Durante los operativos será posible gestionar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, la Prestación por Desempleo y la Tarifa Social.

También se podrán realizar cambios de boca de pago, recibir asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, actualizar datos personales y gestionar la impresión o realizar reclamos relacionados con el certificado de RENABAP, entre otros trámites.

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Dónde estarán los operativos de ANSES

Zona Norte

  • Maquinista Savio (Escobar): Centro de Jubilados, Boulevard 5 de Junio s/n y San Juan. El operativo funcionará del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • Florida (Vicente López): Hospital Cetrángolo, Italia 1750. Atenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • Vicente López: Av. Maipú 130, Punto Aristóbulo del Valle. Estará disponible del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8:30 a 14:30 horas.
  • San Martín: Av. Constituyentes 3470, Punto Villa Zagala. Funcionará del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8:30 a 14:30 horas.
  • Tigre: Hospital Materno Infantil Dr. Escardó, Carlos María de Alvear 1666. Atenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • Beccar (San Isidro): sede municipal ubicada en Jorge Newbery s/n, entre Int. Neyer y Ada Elflein, Punto La Caba. El operativo será el 1° de octubre, de 9 a 12 horas.

Zona Oeste

  • José C. Paz: Av. José Altube 1902, entre Roque Sáenz Peña y Gelly y Obes. Atenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • José C. Paz: Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 3720, entre Pichincha y Mateo Bootz. Funcionará del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • San Miguel: Remigio López 710, esquina Juan José Paso, barrio Mitre. Estará disponible del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8:30 a 14 horas.
  • El Palomar (Morón): Hospital Posadas, Av. Pte. Arturo U. Illía s/n, entre Marconi y Morón. Atenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 14 horas.
  • Castelar (Morón): CAPS, Av. Figueroa Alcorta s/n y Nicolás Granada. Funcionará del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8:30 a 14:30 horas.
  • Mariano Acosta (Merlo): Club ubicado en Crisálide 485. El operativo será el 30 de septiembre y el 1° de octubre, de 9 a 15 horas.
  • El Libertador (Tres de Febrero): Oficina de Desarrollo Humano y Hábitat 3F, Salguero s/n y El Gaucho. Atenderá el 2 de octubre, de 9 a 15 horas.
Dónde estarán los operativos de ANSES.
Dónde estarán los operativos de ANSES.Grok
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Qué trámites se podrán hacer en los operativos de ANSES

Durante los operativos de ANSES, los vecinos podrán realizar los siguientes trámites y consultas:

  • Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignaciones familiares.
  • Prestación por Desempleo.
  • Tarifa Social.
  • Cambio de boca de pago.
  • Asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones.
  • Actualización de datos personales.
  • Impresión del certificado de RENABAP.
  • Reclamos relacionados con el certificado de RENABAP.