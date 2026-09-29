El objetivo es reforzar la seguridad transfusional mediante evaluaciones clínicas, revisiones físicas y un análisis detallado de los antecedentes epidemiológicos de cada donante antes de realizar la extracción.

La Secretaría de Salud (SSA) busca implementar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-253-SSA1-2024, que establece un cambio en la obtención y manejo de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. La propuesta contempla un amplio proceso de selección para quienes quieran donar sangre, con hasta 110 requisitos y criterios de exclusión.

La actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) sería aplicable a los bancos de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y unidades médicas privadas.

especialistas en medicina transfusional advirtieron que un número elevado de restricciones podría desalentar a potenciales donantes y afectar las reservas de los bancos de sangre.

La medida busca reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, VIH y enfermedad de Chagas a los pacientes que reciben transfusiones.

¿Qué evaluaciones deberán superar quienes quieran donar sangre?

La propuesta establece distintos filtros de seguridad que deberán cumplir las personas antes de ser aceptadas como donantes. Entre los principales se encuentran:

Evaluación clínica e historial médico: se revisarán antecedentes como cirugías recientes, tratamientos odontológicos, consumo de medicamentos, alergias y enfermedades crónicas. Estilo de vida y factores epidemiológicos: el cuestionario contempla viajes a zonas donde existen el cuestionario contempla viajes a zonas donde existen enfermedades como paludismo o dengue, así como tatuajes y perforaciones recientes y determinados antecedentes relacionados con prácticas sexuales. Evaluación física y pruebas de laboratorio: se verificarán parámetros como peso corporal, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglobina y hematocrito. Entre los requisitos se contempla un peso mínimo de 50 kilogramos.

¿Cuándo se puede posponer o impedir una donación?

Las condiciones contempladas en la normativa pueden derivar en un diferimiento temporal o en una exclusión definitiva, dependiendo del motivo.

Diferimiento temporal

Algunas situaciones impedirían donar durante un periodo determinado, que puede ir de siete días hasta 12 meses. Entre ellas se encuentran ciertos tratamientos con antibióticos, vacunaciones recientes, procedimientos estéticos, embarazo, lactancia e infecciones agudas.

Exclusión definitiva

En otros casos, la restricción sería permanente. Entre las condiciones señaladas se encuentran antecedentes de hepatitis B o C, infecciones por VIH, paludismo, determinadas enfermedades cardíacas graves y uso de drogas por vía intravenosa.

¿Cómo podría impactar la norma en los bancos de sangre?

Entre los posibles efectos señalados se encuentran:

Mayor número de candidatos rechazados: una evaluación más estricta podría aumentar la proporción de personas que no son aceptadas como donantes.

Procesos de atención más largos: el registro, la entrevista, la valoración médica y las pruebas previas podrían incrementar el tiempo que cada persona permanece en el centro de donación.

Mayor necesidad de información: las campañas de concientización podrían ayudar a que los potenciales donantes conozcan previamente los principales requisitos y eviten acudir a los centros cuando exista una causa de exclusión.

El desafío será encontrar un equilibrio entre reforzar la seguridad de las transfusiones y mantener un flujo suficiente de donaciones para garantizar el abasto de sangre en los servicios médicos.