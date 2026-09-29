El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar enlistaron los documentos necesarios para acceder al beneficio.

El Gobierno de México por medio de la Secretaría de Bienestar dio luz verde para la obtención de la credencial del Servicio Universal de Salud. El organismo dio a conocer los documentos necesarios que los futuros beneficiarios deberán presentar para acceder al documento que les dará el acceso al servicio de salud.

“¡Ya puedes obtener tu credencial del Servicio Universal de Salud! Prepara tus documentos, ubica el Módulo Bienestar más cercano y realiza tu trámite”, indicó la Secretaría de Bienestar.

Los documentos para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud son: identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses y teléfono de contacto.

Programa de salud para adultos mayores y personas con discapacida. Gobierno de México

Dónde y cómo obtener la credencial del Servicio Universal de Salud del Gobierno de México

El proceso se hace de forma presencial en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 hs.

Para conocer el módulo más cercano a tu domicilio podrás ingresar al link https://moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/ oficial del Gobierno de México, allí deberás seleccionar tu entidad y tu municipio, ejemplo: Ciudad de México | Azcapotzalco, luego válidas que no seas un robot y avanzas con tu consulta. “No olvides tus documentos”, advierte el sistema.

En el caso de los menores de 18 años, estas personas deberán ir acompañadas por un tutor responsable.

Los módulos atienden de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 hs. Gobierno de México

Ventajas de tener y ser parte del Servicio Universal de Salud con la credencial

En mayo del 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa Servicio Universal de Salud para personas adultas mayores y con discapacidad, en ese marco, la mandataria dio a conocer las ventajas y beneficios que ofrece esta nueva credencial:

Titulares de credencial INAPAM deben tramitar también la nueva Credencial Universal de Salud: qué cambia y quiénes están obligados. Gobierno de México

Atención en cualquier Centro de Salud, independientemente de la derechohabiencia.

Acceso a cualquier hospital en caso de una urgencia, sin importar la derechohabiencia.

Atención en cualquier unidad para padecimientos como la diálisis.

Acceso a urgencias y continuidad de hospitalización.

Atención en casos de infartos o accidentes cerebrovasculares.

Continuidad de tratamientos.

Acceso a vacunación.

Consultas de atención primaria en la unidad más cercana al domicilio.

Digitalización del expediente médico, para que pueda ser consultado por médicos de distintos sistemas de salud.

“La credencialización para personas adultas mayores y con discapacidad será hasta el 14 de noviembre en los 2 mil 136 módulos”, indicó el comunicado oficial del Gobierno de México en la presentación de programa Servicio Universal de Salud.