Dormir con el cabello mojado después de bañarse puede parecer una costumbre inofensiva, especialmente cuando se busca ahorrar tiempo antes de ir a la cama. Sin embargo, especialistas advierten que hacerlo de manera habitual puede favorecer la rotura del cabello y generar condiciones de humedad en el cuero cabelludo que contribuyan a determinados problemas.

“Dormir con el cabello mojado lo que hace es favorecer al frizz, proliferar hongos en el cuero cabelludo, caspa, un montón de cosas que no queremos”, explicó Daniela Reyes, estilista de L’Oréal Professionnel. Como recomendación, agregó: “La idea es que vos te laves el cabello, lo dejes secar, lo seques con secador, protección térmica y tu día siguiente te lo va a agradecer”.

La cuestión no pasa solamente por la apariencia del cabello. De acuerdo con University of Utah Health, el cabello mojado es más frágil que cuando está seco y puede sufrir daños mecánicos con mayor facilidad. El dermatólogo Timothy Schmidt explicó que el agua debilita temporalmente la estructura proteica del pelo, lo que lo vuelve más elástico y susceptible de estirarse y romperse.

¿Por qué el cabello mojado puede romperse más? Magnific.

¿Por qué el cabello mojado puede romperse más?

Mientras una persona duerme, el cabello permanece en contacto con la almohada y está expuesto a movimientos y fricción. Cuando se encuentra mojado, esa combinación puede favorecer la rotura y la aparición de puntas abiertas.

University of Utah Health señala que dormir con el cabello mojado no significa, por sí mismo, que vaya a producir enfermedades o daños permanentes. El problema está principalmente en la mayor fragilidad del pelo y en el daño mecánico que puede acumularse con el tiempo, especialmente si la persona se mueve mucho durante la noche.

La Cleveland Clinic coincide en este punto. La dermatóloga Shilpi Khetarpal explica que el cabello puede ser más frágil cuando está mojado y, por eso, resultar más propenso a estirarse, quebrarse o romperse. Además, la fricción contra la funda de la almohada puede aumentar ese riesgo cuando se convierte en un hábito.

¿Qué pasa con los hongos y la caspa?

Otro aspecto que aparece en las recomendaciones de los especialistas es el cuero cabelludo. Mantenerlo húmedo durante períodos prolongados puede generar un ambiente favorable para el crecimiento de microorganismos.

University of Utah Health advierte que un cuero cabelludo húmedo durante mucho tiempo puede favorecer el crecimiento de hongos o bacterias y contribuir a problemas como la caspa o la dermatitis seborreica.

En la misma línea, la dermatóloga de Cleveland Clinic señala que la humedad en el cuero cabelludo puede favorecer un entorno donde proliferen bacterias y levaduras. Según Khetarpal, esto puede asociarse con problemas como la foliculitis —que puede producir pequeñas protuberancias similares al acné en el cuero cabelludo— y la caspa.

Esto no significa que dormir una noche con el cabello húmedo vaya necesariamente a provocar una infección o caspa. El planteo de los especialistas se refiere especialmente a mantener esta práctica de manera habitual y a la combinación de humedad y calor que puede generarse alrededor del cuero cabelludo.

Dormir con el cabello mojado después de bañarse puede parecer una costumbre inofensiva, pero puede tener consecuencias negativas en la salud capilar. Magnific.

¿Hay que usar secador?

No necesariamente hay que recurrir a temperaturas elevadas para secar el cabello. De hecho, las recomendaciones apuntan a reducir la humedad sin someter el pelo a un exceso de calor.

University of Utah Health recomienda secar suavemente el cabello después del lavado, sin frotarlo, y utilizar una toalla de microfibra o incluso una camiseta para disminuir la fricción. También aconseja dejarlo secar parcialmente al aire o utilizar un secador a baja temperatura, evitando el calor intenso.

Cleveland Clinic también recomienda dejar que el cabello se seque al aire antes de acostarse. Si se necesita acelerar el proceso, sugiere utilizar el secador a baja temperatura o en frío y evitar el calor extremo, ya que este puede generar daños adicionales.

Por eso, la recomendación no es reemplazar el cabello mojado por un secado agresivo con aire muy caliente, sino encontrar un punto intermedio: reducir la humedad antes de dormir sin someter la fibra capilar a un exceso de temperatura.

No necesariamente hay que recurrir a temperaturas elevadas para secar el cabello.

Un detalle que también puede ayudar: la funda de almohada

La superficie sobre la que duerme el cabello también puede influir en la cantidad de fricción. Tanto University of Utah Health como Cleveland Clinic mencionan las fundas de seda o satén como una alternativa que puede reducir el roce en comparación con el algodón.

En definitiva, dormir ocasionalmente con el cabello húmedo no implica necesariamente que vaya a dañarse de manera permanente, pero convertirlo en una rutina puede aumentar la exposición del pelo mojado a la fricción y mantener húmedo el cuero cabelludo durante varias horas. Por eso, dejar que el cabello se seque antes de acostarse —preferentemente sin recurrir a calor excesivo— aparece como una medida sencilla para reducir estos riesgos.