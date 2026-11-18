Santa Gadea del Cid es una localidad y municipio situado en el noreste de la provincia de Burgos, en Castilla y León, dentro de la comarca del Valle del Ebro.

En España, hay una variedad de pueblos antiguos que conservan su patrimonio histórico y que, con el tiempo, se han convertido en destinos turísticos atractivos.

Uno de ellos es Santa Gadea del Cid, una localidad y municipio situado en el noreste de la provincia de Burgos, en Castilla y León, dentro de la comarca del Valle del Hebro. A su vez, está situada a unos 72 kilómetros de la ciudad de Burgos, cerca de los límites con Ávala y Navarra.

Cuenta con alrededor de 200 habitantes, y destaca por su carácter medieval y su acervo histórico, compuesto por castillos, murallas e iglesias. Debido a esto, desde 2026 forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, además de haber sido declarado Conjunto Histórico-Artístico .

Cómo es Santa Gadea del Cid

Uno de los aspectos más destacados de esta localidad es su casco medieval, constituido por un trazado fortificado, calles empedradas, casonas de piedra y plazas con soportales y entramados de madera.

Asimismo, el entorno que rodea al pueblo es rural y tranquilo, aunque los visitantes suelen aumentar en la temporada estival y en épocas de floración como la lavanda.

El panorama de la localidad se completa con la vista del imponente Castillo de los Adelantados, una fortaleza medieval situada en lo alto de una loma. Otra de las construcciones destacadas es el templo gótico de la Iglesia de San Pedro Apóstol, que está ubicada en el centro de la villa.

Santa Gadea del Cid destaca por su casco medieval, constituido por un trazado fortificado, calles empedradas, casonas de piedra y plazas con soportales y entramados de madera. Fuente: Wikimedia Commons

Qué ver en Santa Gadea del Cid

Entre las atracciones turísticas más destacadas de la localidad, sobresalen un casco medieval amurallado, junto a varias ermitas y monasterios, además del Castillo de los Adelantados y la Iglesia de San Pedro Apóstol:

Castillo de los Adelantados

Es una fortaleza medieval en ruinas situada sobre una loma rocosa que tiene raíces altomedievales, debido a que sus restos se remontan a los siglos X y XI, sumado a una reconstrucción producida en el siglo XV.

La construcción destaca por su torre del homenaje, de unos 6 metros de lado, en el centro del patio de armas, dos grandes cubos en el lado norte y los restos de su cerca y murallas vinculadas a su casco histórico. Antiguamente, cumplía una función defensiva y de control territorial en el norte de Castilla.

Iglesia de San Pedro Apóstol

Este templo parroquial se construyó en el siglo XIII sobre los restos de un templo románico antiguo. Además, originalmente funcionó como una iglesia-fortaleza integrada en el sistema defensivo de la villa. Este propósito se evidencia a través de su torre cuadrada almenada, que posteriormente fue adaptada como campanario con un tejado a cuatro aguas.

El edificio actual cuenta con dos naves de estilo gótico y una tercera de estética renacentista que fue añadida más tarde, además de una capilla lateral del año 1575 y un ábside poligonal.

Interior de la Iglesia San Pedro Apósto, templo parroquial principal de Santa Gadea del Cid. Fuente: Wikimedia Commons

Murallas y puertas medievales

Santa Gadea del Cid conserva parte de su antiguo recinto amurallado, construido para proteger la villa durante la Edad Media. Aunque solo permanecen algunos tramos de las murallas, todavía se mantienen en pie dos de sus principales accesos históricos.

Se trata de la Puerta de la Villa y la Puerta de Abajo o de las Eras, ambas del siglo XV y caracterizadas por sus arcos apuntados. La primera conserva escudos heráldicos y llegó a albergar una antigua cárcel, mientras que la segunda destaca por su estructura defensiva.