Dividir una compra en varios pagos se ha convertido en una alternativa para quienes buscan distribuir determinados gastos a lo largo del tiempo. Sin embargo, antes de elegir este tipo de opción es importante conocer las condiciones, revisar el costo de la operación y considerar cómo las mensualidades se incorporarán al presupuesto durante los meses siguientes.

Las alternativas para pagar a plazos también están ganando espacio dentro de la experiencia de compra que ofrecen los comercios. El Estudio PayPal México Digital Commerce Pulse 2025 muestra que 72% de los vendedores encuestados ofrece Meses Sin Intereses (MSI), mientras que 39% ofrece modalidades de meses con intereses. Entre quienes ofrecen pagos a plazos, seis meses es el periodo más ofrecido, con 58%, y también el más elegido por los clientes, con 44%, según la percepción de los vendedores.

Dentro de esta tendencia se encuentran los Pagos Diferidos de PayPal, una solución que permite a usuarios elegibles con tarjeta de crédito dividir sus compras en distintos plazos. Esta alternativa puede estar disponible incluso cuando el comercio no ofrece meses sin intereses para esa transacción.

Una característica importante es que Pagos Diferidos y Meses Sin Intereses no son la misma solución, ya que PayPal establece condiciones distintas para cada una. En Pagos Diferidos, la disponibilidad de los plazos puede variar según el banco emisor y el monto mínimo de compra, y pueden aplicar comisiones.

Foto:. PayPal, modificada con IA por El Cronista. PayPal

Cómo funcionan los Pagos Diferidos de PayPal

Según la información proporcionada por PayPal, los Pagos Diferidos permiten distribuir una compra en plazos de 3, 6, 9, 12, 18 y, para participantes de Banamex, hasta 24 meses. La disponibilidad depende del banco emisor y del monto mínimo aplicable a la operación.

Del lado del comercio, la compañía indica que Pagos Diferidos está activo de forma predeterminada, sin necesidad de configuraciones adicionales, y que la solución busca permitir que los negocios ofrezcan mayor flexibilidad a sus clientes.

Para el consumidor, contar con más meses para pagar no significa que todas las opciones resulten equivalentes. Antes de aceptar un plan conviene verificar el monto de cada pago, la cantidad de mensualidades y las condiciones y comisiones aplicables, además de considerar qué otros compromisos financieros deberán cubrirse durante ese mismo periodo.

Por qué los plazos también importan para los negocios

La flexibilidad de pago no solamente modifica la manera en que una persona organiza una compra. También puede influir en las decisiones comerciales de quienes venden por internet.

El Estudio PayPal México Digital Commerce Pulse 2025 encontró que, entre los vendedores encuestados que ofrecen MSI, 56% los relaciona con un ticket promedio más alto, 53% con una ventaja frente a la competencia, 51% con confianza y flexibilidad y 41% con una reducción del abandono de carrito en productos de alto costo. Estos datos corresponden específicamente a MSI y no deben trasladarse automáticamente a Pagos Diferidos.

Esa distinción resulta importante porque una mayor flexibilidad no elimina la necesidad de entender cómo funciona cada modalidad. Pagar en varios meses puede hacer que una compra se adapte de otra manera al presupuesto, pero la decisión debe contemplar el compromiso completo y no solamente el primer pago.

Para los comercios ocurre algo similar: ofrecer diferentes alternativas les permite responder a distintas preferencias de sus clientes. De hecho, PayPal plantea la flexibilidad como parte de una experiencia de pago más amplia, junto con la aceptación de tarjetas y herramientas de seguridad.

Los Pagos Diferidos se insertan así en una oferta cada vez más diversa de formas de pagar. Para aprovechar esa flexibilidad, el consumidor necesita revisar los plazos y las condiciones antes de confirmar una operación, mientras que el comercio puede incorporar una alternativa adicional para responder a compradores que prefieren distribuir sus gastos en el tiempo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.