Autos circulando en sus respectivos carriles en la ruta.

Adelantar a otro vehículo en una ruta requiere cumplir una serie de condiciones para evitar maniobras peligrosas y posibles choques frontales.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece reglas precisas sobre cómo debe realizarse esta acción, qué señales deben utilizarse y en qué circunstancias está prohibido iniciar el sobrepaso.

Aunque existen excepciones puntuales, la normativa determina que la maniobra debe hacerse por la izquierda.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre cómo adelantar a otro vehículo

El artículo 42 de la Ley 24.449 establece que el adelantamiento debe realizarse por la izquierda y exige que el conductor compruebe previamente que tiene espacio suficiente para completar la maniobra sin poner en riesgo a otros vehículos de la carretera .

Un auto sobrepasa a otro en la ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Antes de desplazarse hacia el carril contrario, debe verificar que ningún vehículo que circula detrás esté intentando sobrepasarlo y que exista visibilidad suficiente. Además, n o puede iniciar la maniobra cuando se aproxima a una curva, una encrucijada, un puente, una cima o cualquier otro sector considerado peligroso .

La normativa también establece que el conductor debe advertir su intención mediante destellos de las luces frontales o la bocina en zonas rurales. En todos los casos, se tiene que utilizar el indicador de giro izquierdo hasta completar el desplazamiento lateral.

Cuáles son los pasos para pasar correctamente a otro auto en la ruta

Para realizar un adelantamiento de acuerdo con la legislación, el conductor debe cumplir con las siguientes condiciones.

Comprobar que el carril izquierdo esté libre , con distancia suficiente para completar el sobrepaso sin riesgos.

Verificar que ningún vehículo de atrás esté adelantando en ese mismo momento.

Tener visibilidad suficiente y evitar la maniobra cerca de curvas, puentes, cruces, cimas o lugares peligrosos.

Advertir la intención de sobrepasar mediante destellos de luces frontales o bocina en zona rural, y activar el giro izquierdo.

Realizar el adelantamiento rápidamente , sin interferir en la marcha del vehículo superado.

Regresar al carril derecho cuando haya espacio suficiente, utilizando el indicador de giro correspondiente.

Por su parte, el vehículo que va a ser sobrepasado debe facilitar la maniobra, mantenerse sobre la derecha y, si resulta necesario, reducir la velocidad. La ley también indica que los camiones y las maquinarias especiales deben facilitar los adelantamientos en caminos angostos, desplazándose periódicamente hacia la banquina.

Cuándo está permitido adelantar por la derecha

Aunque la regla general establece que el sobrepaso debe hacerse por la izquierda, el artículo 42 contempla dos excepciones específicas.

El adelantamiento por la derecha está permitido cuando el vehículo que circula delante indicó claramente su intención de girar o detenerse hacia la izquierda. También puede realizarse cuando, en un embotellamiento, la fila de vehículos que circula por el carril izquierdo no avanza o lo hace con mayor lentitud.

Fuera de estas situaciones, los conductores deben respetar la regla general y realizar los adelantamientos por la izquierda, siempre que las condiciones de la vía lo permitan.