Aun desde el retiro y con una salud frágil, el arzobispo emérito continuó escribiendo y dictando doctrina hasta sus últimos días.

El Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata, falleció este martes 10 de noviembre a los 83 años, informaron desde el Arzobispado de La Plata.

Nacido en Buenos Aires en 1943, Aguer consolidó una sólida carrera teológica que tuvo su punto más alto al frente de la Arquidiócesis de La Plata entre los años 2000 y 2018. Desde ese púlpito bonaerense, se erigió como un cruzado de la ortodoxia frente a los avances legislativos de la sociedad civil.

Sus encendidas columnas y declaraciones públicas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral y hasta de figuras de la cultura popular lo convirtieron en un actor político ineludible y en el principal contrapeso de las corrientes eclesiásticas más progresistas o moderadas.

Su trayectoria estuvo inevitablemente ligada a la de Jorge Mario Bergoglio (Francisco), con quien mantuvo una relación de profunda rivalidad teológica y pastoral que marcó el rumbo del episcopado argentino. Ambos coincidieron en la década de 1990 como obispos auxiliares de Buenos Aires bajo la tutela del cardenal Antonio Quarracino.

Mientras Bergoglio encarnaba una visión pastoral volcada a las periferias y de fuerte impronta jesuita, Aguer representaba el rigorismo académico, la tradición litúrgica y una fuerte alianza con los sectores más tradicionales del poder político y económico argentino.

Aguer no dudó en cuestionar públicamente algunas aperturas del pontificado de Francisco.

Esta polarización silenciosa dentro de la Conferencia Episcopal Argentina se volvió evidente cuando Bergoglio fue elegido Papa en 2013. La llegada de Francisco al Vaticano relegó la línea dura que Aguer defendía, abriendo una brecha irreversible entre La Plata y Roma.

Aguer no dudó en cuestionar públicamente algunas aperturas del pontificado de Francisco, manifestando abiertas discrepancias en torno a la moral familiar y el trato hacia las disidencias, argumentando siempre que la doctrina multisecular de la Iglesia no debía ceder ante el relativismo moderno.

El desenlace de esa histórica tirantez se precipitó en junio de 2018. Al cumplir los 75 años, Aguer presentó su renuncia obligatoria por límite de edad, la cual fue aceptada por el Papa Francisco.

En un fuerte gesto político, el Pontífice designó en su reemplazo a Víctor Manuel “Tucho” Fernández, su principal redactor teológico y exponente del ala reformista, lo que significó un desplazamiento definitivo de la herencia de Aguer en la capital bonaerense.

Aun desde el retiro y con una salud frágil, el arzobispo emérito continuó escribiendo y dictando doctrina hasta sus últimos días, presentándose como un “guardián de la tradición” en tiempos de profunda transformación institucional.

De hecho, y apenas unas horas antes de confirmarse su deceso, Aguer volvió a encender el debate eclesial mediante un duro balance publicado en el portal internacional InfoVaticana. En lo que significó su último pronunciamiento público, el arzobispo emérito exigió de manera tajante la derogación de Traditionis custodes —el decreto con el que el Papa Francisco restringió las misas en latín en 2021— y reclamó el regreso a las directrices de Benedicto XVI, que garantizaban la libre celebración del rito antiguo.

Además, calificó las normativas vigentes de “draconianas” y denunció que en Argentina la liturgia tradicional sufre “todo tipo de desdén y restricciones”.

Fiel a su estilo combativo hasta el último minuto, el prelado no ahorró críticas hacia la herencia de su histórico rival teológico. En el mismo texto, vinculó los procesos reformistas modernos de Roma con un modelo de “Iglesia en estado de asamblea”, una estructura que, según denunció, comenzó a gestarse originalmente en Buenos Aires durante el arzobispado de Bergoglio.